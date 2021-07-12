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В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска - РИА Новости, 12.07.2021
В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
Один из членов вооруженной банды в Кузбассе, обвиняемый в том, что он участвовал в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева, пойдет под суд,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T07:13
2021-07-12T07:13
россия
убийство бывшего мэра киселевска в кузбассе
кемеровский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
киселевск
белово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 12 июл - РИА Новости. Один из членов вооруженной банды в Кузбассе, обвиняемый в том, что он участвовал в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева, пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.Экс-мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября 2019 года в собственном доме. Недалеко от погибшего было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. СК РФ по региону возбудил дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Позже СК РФ сообщил, что два человека были задержаны по подозрению в убийстве Лаврентьева, ими оказались 45- и 35-летний жители города Белово. Также был задержан 47-летний подельник обвиняемых, работник угольного предприятия.Как сообщает прокуратура, при разбойном нападении на бывшего мэра города Киселевска был убит организатор банды. Один из задержанных полностью признал вину, дал признательные показания о своих действиях и действиях других участниках банды. Кроме того, он сообщил о ранее неизвестных следствию эпизодах преступной деятельности банды, показал место хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.Пресс-служба СУСК по Кемеровской области уточняет, что речь идет о 36-летнем жителе города Белово."Заместителем прокурора области с обвиняемым было заключено досудебное соглашение, условия которого им выполнены в полном объеме. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 10 особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренном ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершенных ею нападениях), а также в убийстве бывшего мэра города Киселевска. После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу", – сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20200226/1565216468.html
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россия, убийство бывшего мэра киселевска в кузбассе, кемеровский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), киселевск, белово, происшествия
В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
07:13 12.07.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

В Кузбассе пойдет под суд один из обвиняемых в убийстве экс-мэра Киселевска Лаврентьева

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 июл - РИА Новости. Один из членов вооруженной банды в Кузбассе, обвиняемый в том, что он участвовал в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева, пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Экс-мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября 2019 года в собственном доме. Недалеко от погибшего было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. СК РФ по региону возбудил дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Позже СК РФ сообщил, что два человека были задержаны по подозрению в убийстве Лаврентьева, ими оказались 45- и 35-летний жители города Белово. Также был задержан 47-летний подельник обвиняемых, работник угольного предприятия.
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Как сообщает прокуратура, при разбойном нападении на бывшего мэра города Киселевска был убит организатор банды. Один из задержанных полностью признал вину, дал признательные показания о своих действиях и действиях других участниках банды. Кроме того, он сообщил о ранее неизвестных следствию эпизодах преступной деятельности банды, показал место хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Пресс-служба СУСК по Кемеровской области уточняет, что речь идет о 36-летнем жителе города Белово.
"Заместителем прокурора области с обвиняемым было заключено досудебное соглашение, условия которого им выполнены в полном объеме. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 10 особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренном ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершенных ею нападениях), а также в убийстве бывшего мэра города Киселевска. После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу", – сообщает прокуратура.
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РоссияУбийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеКемеровский областной судСледственный комитет России (СК РФ)КиселевскБеловоПроисшествия
 
 
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