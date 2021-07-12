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ЦИК нашел недостатки в документах 55 кандидатов "Партии Роста"
ЦИК нашел недостатки в документах 55 кандидатов "Партии Роста" - РИА Новости, 12.07.2021
ЦИК нашел недостатки в документах 55 кандидатов "Партии Роста"
ЦИК РФ выявил недостатки в документах 55 кандидатов, представленных представителем "Партии Роста" для заверения федерального списка на выборы в Госдуму и списка РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:37
2021-07-12T18:37
россия
партия роста
борис титов
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ЦИК РФ выявил недостатки в документах 55 кандидатов, представленных представителем "Партии Роста" для заверения федерального списка на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, следует из повестки заседания ЦИК."Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 10 июля. Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве. Партия представила список кандидатов в депутаты Госдумы по 37 региональным группам: 300 человек в федеральном списке и 105 одномандатников."Вопрос связан с рассмотрением документов... "Партии Роста", как федерального списка, так и списка кандидатов по одномандатным округам. К сожалению, многие из представленных документов оформлены с недостатками. Такие недостатки выявлены у 55 кандидатов... К сожалению, есть недостатки, которые мы считаем неустранимыми, такие недостатки мы выявили у 21 кандидата, в том числе 17 кандидатов, которые в федеральном списке", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.По его словам, на некоторых документах отсутствовала подпись кандидата в заявлении. "По поводу 21 кандидата мы вынуждены сказать, что политическая партия либо их отзовёт, либо ЦИК придётся принять соответствующее решение", - подчеркнул Лопатин.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее, чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю партии копию заверенного списка либо отказывает в его заверении, выдавая представителю политсилы мотивированное решение.
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россия, партия роста, борис титов, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК нашел недостатки в документах 55 кандидатов "Партии Роста"
18:37 12.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСъезд "Партии роста"
Съезд Партии роста - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЦИК выявил недостатки в документах 55 кандидатов "Партии Роста" на выборы в Госдуму

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ЦИК РФ выявил недостатки в документах 55 кандидатов, представленных представителем "Партии Роста" для заверения федерального списка на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, следует из повестки заседания ЦИК.
"Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 10 июля. Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве. Партия представила список кандидатов в депутаты Госдумы по 37 региональным группам: 300 человек в федеральном списке и 105 одномандатников.
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"Вопрос связан с рассмотрением документов... "Партии Роста", как федерального списка, так и списка кандидатов по одномандатным округам. К сожалению, многие из представленных документов оформлены с недостатками. Такие недостатки выявлены у 55 кандидатов... К сожалению, есть недостатки, которые мы считаем неустранимыми, такие недостатки мы выявили у 21 кандидата, в том числе 17 кандидатов, которые в федеральном списке", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.
По его словам, на некоторых документах отсутствовала подпись кандидата в заявлении. "По поводу 21 кандидата мы вынуждены сказать, что политическая партия либо их отзовёт, либо ЦИК придётся принять соответствующее решение", - подчеркнул Лопатин.
По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее, чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю партии копию заверенного списка либо отказывает в его заверении, выдавая представителю политсилы мотивированное решение.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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