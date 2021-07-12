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Путин рассказал о важности Минских соглашений
Путин рассказал о важности Минских соглашений - РИА Новости, 12.07.2021
Путин рассказал о важности Минских соглашений
Минские соглашения дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:25
2021-07-12T18:46
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минские соглашения дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с ДНР и ЛНР при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав", - написал он."Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство. Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Убеждён, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи ни под минским "Комплексом мер", ни под соответствующими заявлениями лидеров стран "нормандского формата". Никто не инициировал пересмотр Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года", - написал Путин.
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, украина, в мире
Путин рассказал о важности Минских соглашений
17:25 12.07.2021 (обновлено: 18:46 12.07.2021)
 
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Путин заявил, что Минские соглашения дают реальный шанс восстановить целостность Украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минские соглашения дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с ДНР и ЛНР при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав", - написал он.
"Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство. Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Убеждён, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи ни под минским "Комплексом мер", ни под соответствующими заявлениями лидеров стран "нормандского формата". Никто не инициировал пересмотр Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года", - написал Путин.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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