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В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2"
В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2"
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что переговоры Берлина с Вашингтоном по поводу "Северного потока — 2" продолжается. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:26
2021-07-12T14:10
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что переговоры Берлина с Вашингтоном по поводу "Северного потока — 2" продолжается."Это тема, как мы заявляли много раз, по которой мы ведем переговоры с американской стороной. Могу только сказать, что эти переговоры продолжаются. Это экономический проект, о его политических аспектах мы говорили много раз. Позиция известна", — сказал он на брифинге.Представитель минэкономики Германии Беате Барон добавила, что все разрешения на строительство трубопровода "выданы много лет назад".Президент США Джо Байден примет канцлера Ангелу Меркель в четверг, сообщила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, одной из тем на встречи станет "Северный поток — 2"."Северный поток — 2"Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. По словам руководителя компании оператора газопровода Nord Stream 2 AG, работы удастся закончить к концу августа.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
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северный поток — 2

В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2"

13:26 12.07.2021 (обновлено: 14:10 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра
Береговые объекты на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что переговоры Берлина с Вашингтоном по поводу "Северного потока — 2" продолжается.
"Это тема, как мы заявляли много раз, по которой мы ведем переговоры с американской стороной. Могу только сказать, что эти переговоры продолжаются. Это экономический проект, о его политических аспектах мы говорили много раз. Позиция известна", — сказал он на брифинге.
Представитель минэкономики Германии Беате Барон добавила, что все разрешения на строительство трубопровода "выданы много лет назад".
Президент США Джо Байден примет канцлера Ангелу Меркель в четверг, сообщила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, одной из тем на встречи станет "Северный поток — 2".
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Зеленский подготовил "веские аргументы" против "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. По словам руководителя компании оператора газопровода Nord Stream 2 AG, работы удастся закончить к концу августа.
Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Северный поток — 2
 
 
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