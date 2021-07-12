https://ria.ru/20210712/truboprovod-1740913618.html

В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2"

В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.07.2021

В Германии заявили о выдаче всех разрешений по "Северному потоку — 2"

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что переговоры Берлина с Вашингтоном по поводу "Северного потока — 2" продолжается. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:26

2021-07-12T13:26

2021-07-12T14:10

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что переговоры Берлина с Вашингтоном по поводу "Северного потока — 2" продолжается."Это тема, как мы заявляли много раз, по которой мы ведем переговоры с американской стороной. Могу только сказать, что эти переговоры продолжаются. Это экономический проект, о его политических аспектах мы говорили много раз. Позиция известна", — сказал он на брифинге.Представитель минэкономики Германии Беате Барон добавила, что все разрешения на строительство трубопровода "выданы много лет назад".Президент США Джо Байден примет канцлера Ангелу Меркель в четверг, сообщила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, одной из тем на встречи станет "Северный поток — 2"."Северный поток — 2"Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки. По словам руководителя компании оператора газопровода Nord Stream 2 AG, работы удастся закончить к концу августа.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210709/argumenty-1740682128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2