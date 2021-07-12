https://ria.ru/20210712/tolyatti-1740996760.html
В Тольятти ликвидировали лесной пожар
В Тольятти ликвидировали лесной пожар - РИА Новости, 12.07.2021
В Тольятти ликвидировали лесной пожар
Спасатели ликвидировали открытое горение в лесу в Тольятти, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:25
2021-07-12T20:25
2021-07-12T20:25
природные пожары в россии
россия
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происшествия
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в лесу в Тольятти, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Лесной пожар в Тольятти начался в субботу днем, в городе ввели режим ЧС. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По данным ГУМЧС по Самарской области, общая площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара. В воскресенье в 17.45 (16.45 мск) все очаги возгорания были локализованы. Огонь удалось остановить за 2 километра до жилых построек."В 20.23 (19.23 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в качестве основной версии возникновения пожара рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело.По информации мэрии Тольятти, в настоящее время спасатели продолжают работы по полной ликвидации возгорания, мероприятия по тушению координирует оперативный штаб.
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Кадры с места пожара в Тольятти
Крупный пожар в Тольятти. Площадь - 30 га, до домов и санатория всего 1,5-2 километра. В городе введен режим ЧС.
2021-07-12T20:25
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РИА Новости
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природные пожары в россии, россия, самарская область, тольятти, происшествия
В Тольятти ликвидировали лесной пожар
Спасатели ликвидировали открытое горение в лесу в Тольятти