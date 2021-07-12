https://ria.ru/20210712/terroristy-1740998849.html

В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых террористических ячеек

В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых террористических ячеек - РИА Новости, 12.07.2021

В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых террористических ячеек

Все фигуранты вскрытых в Белоруссии "спящих" террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:51

2021-07-12T20:51

2021-07-12T22:40

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Все фигуранты вскрытых в Белоруссии "спящих" террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил в понедельник государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в стране вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, целью этих отрядов была насильственная смена власти. По данным главы государства, отряды самообороны объединял Telegram-ресурс, его владелец - гражданин Германии. В том числе, как отмечал президент, отряды самообороны пытались подорвать узел связи Военно-морского флота РФ в городе Вилейка в Минской области. После этого в КГБ Белоруссии заявляли, что в стране проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц - участников Telegram-ресурсов."Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам", - сообщил ведущий новостей в эфире телеканала ОНТ.Как было отмечено, один из эпизодов - попытка поджога лесозаготовительной техники в Минской области, также идут процессуальные действия по поводу объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Третий эпизод, с которым связаны "спящие" ячейки, - это покушение на журналиста белорусского гостелеканала СТВ Григория Азаренка. По данным ОНТ, в "карательный список" входили и другие тележурналисты.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем президентских выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html

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россия, литва, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире