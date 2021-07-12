https://ria.ru/20210712/sotrudnichestvo-1740943472.html

На высоких скоростях. Как развивается 5G-сотрудничество России и Китая

На высоких скоростях. Как развивается 5G-сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 12.07.2021

На высоких скоростях. Как развивается 5G-сотрудничество России и Китая

Новая гонка крупных держав развернулась в пространстве технологий. Пока Запад и Китай борются за право быть первыми в новейших разработках, Россия определяется, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:44

2021-07-12T15:44

2021-07-12T15:44

россия-китай: главное

россия

microsoft corporation

си цзиньпин

huawei technologies

владимир путин

китай

технологии

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МОСКВА, 12 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Новая гонка крупных держав развернулась в пространстве технологий. Пока Запад и Китай борются за право быть первыми в новейших разработках, Россия определяется, с кем сотрудничать в этой сфере. И некоторые указывают: противостояние Москвы с Западом усугубляется, а, значит, выбор падет на КНР. В случае с сетями мобильной связи пятого поколения 5G китайские компании уже выглядят фаворитами. На кого Россия ориентируется в технологическом партнерстве — в материале проекта "Россия-Китай: главное". Критически важные технологииРоссийские города-миллионники должны быть покрыты сетями 5G к 2024 году, а десять из них – к 2022-му. Таковы цели национальной программы "Цифровая экономика". Так, в ближайшие годы в российских мегаполисах можно будет пользоваться сверхскоростным интернетом, и лидерство в этой сфере в эпоху цифровой экономики критически важно.Шагом на пути к осуществлению задач нацпрограммы стало подписание соглашения о развитии технологий 5G в 2019-2020 годах между крупнейшим российским сотовым оператором МТС и китайским производителем телеком-оборудования Huawei. О чрезвычайной значимости договоренности говорило то, что на церемонии подписания присутствовали лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин. Договоренность подразумевала внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей (IoT) на базе инфраструктуры МТС, а также запуск тестовых локаций и пилотных сетей 5G для различного пользования, в том числе и на инфраструктурных объектах.Тесты прошли успешно, и в марте 2021 года МТС объявила о запуске первой в России пилотной зоны использования 5G-сетей. "Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта", — заявил президент компании Алексей Корня. Всего в Москве 5G доступен в 14 точках, среди которых — Главная аллея парка ВДНХ, инновационный центр "Сколково", Центральный детский магазин на Лубянке. Здесь пользователи 5G-совместимых смартфонов смогут загружать тяжелый контент, смотреть и транслировать видео в UHD-качестве, а также раздавать скоростной Wi-Fi.Трудности сопряжения Новая пилотная сеть в российской столице действует в диапазоне 4,9 гигагерц. И именно диапазон действия российского оборудования вызывал вопросы. Наиболее удобным с точки зрения коммерческого использования сетей пятого поколения считается частотный диапазон 3,4-3,8 гигагерца. Именно такие частоты используют в странах, где уже развернуты 5G-сети. Однако в России их применяют в министерстве обороны и госкорпорации "Роскосмос", которые не хотели бы, чтобы в их диапазон "вторгались" гражданские структуры, тем более, иностранные компании.Решений проблемы несколько: можно использовать диапазон 26,5-29,5 гигагерца. Однако сигнал вряд ли пройдет через стену, а значит, их можно применять только на открытом пространстве, например, на стадионах или в музеях. К тому же радиус работы базовой станции будет небольшой, а значит, если необходимо покрыть такими сетями большое пространство, придется ставить несколько вышек. Еще одно решение предложило Минкомсвязи: использовать для российских сетей пятого поколения диапазон 4,8-4,9 гигагерца. Правда, для этого требуется отечественное оборудование. Впрочем, сети 5G относятся к критически важной инфраструктуре и связаны с обеспечением безопасности, а потому без своего оборудования Россия все равно бы не обошлась. Угрозы лидерствуТем временем, российско-китайское сближение в чувствительной технологической сфере взбудоражило Запад. Еще в 2019 году представитель Евросоюза в Москве призывал расширить сотрудничество с Россией в сфере 5G и защиты персональных данных и отнестись к такому сотрудничеству прагматично. По его мнению, это необходимо для противодействию распространения по Евразии китайского влияния. В США после подписания соглашения между МТС и Huawei тоже озадачились. "Huawei позволит России обогнать Америку”, — предупреждал канал CNN. Более того, Штаты объявили китайскую компанию угрозой национальной безопасности, а Белый дом запретил американским компаниям использовать ее оборудование. Как полагают в Вашингтоне, Huawei занимается технологическим шпионажем и собирает секретные данные по всему миру. В итоге под удар попали такие IT-гиганты, как Google, Microsoft, Intel, ARM, Qualcomm, Broadcom. Им запретили поставлять китайцам программное обеспечение и оборудование. Опасаются в Штатах и того, что сотрудничество российской и китайской компаний приведет к появлению "железного занавеса" в интернете, и Глобальная сеть разделится на национальные. Технологический тандем И все же плодотворное сотрудничество Huawei с Россией длится уже много лет. В 2021 году отмечает 20-летие Московский учебный центр, основанный на базе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Все эти годы в Центре проходили программы повышения квалификации специалисты в сфере телекоммуникаций. В 2019 году к сотрудничеству с Huawei присоединились Казанский федеральный университет (КФУ), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и МГТУ имени Баумана. "Мы продолжаем нашу работу с российскими вузами, и хотим расширить и углубить эту кооперацию. В России есть много возможностей для сотрудничества с университетами, там можно создать огромную армию инженеров и привлечь людей работать у нас", — говорил вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг.Всего после того, как США ввели санкции против компании, она отправила 140 запросов о технологическом сотрудничестве высшим учебным учреждениям России. Китайские эксперты отмечали, что в условиях растущей геополитической конфронтации между крупнейшими державами, Россия и Китай неизбежно будут укреплять сотрудничество, в том числе, в технологической сфере. О намерении тесно сотрудничать без политических предпочтений говорят и на высоком уровне. Как указывал в одном из выступлений министр иностранных дел России Сергей Лавров, "мы заинтересованы во взаимодействии со странами для того, чтобы современные технологии сообща и создавать, и внедрять в практическую жизнь".

https://sn.ria.ru/20201126/rossotrudnichestvo-1586471267.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/5dzhi-1600074125.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/fas-1731077638.html

https://ria.ru/20210525/huawei-1733870386.html

https://ria.ru/20210628/dogovor-1738885401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, microsoft corporation, си цзиньпин, huawei technologies, владимир путин, китай, технологии