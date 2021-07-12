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Россия-Китай: Главное
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Главы ПАО "Россети" и ГЭК КНР обговорили детали сотрудничества
Главы ПАО "Россети" и ГЭК КНР обговорили детали сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2021
Главы ПАО "Россети" и ГЭК КНР обговорили детали сотрудничества
Глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Синь Баоань провели онлайн-встречу, на которой обсудили сотрудничество компаний в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:46
2021-07-12T10:46
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МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Синь Баоань провели онлайн-встречу, на которой обсудили сотрудничество компаний в рамках действующих соглашений и направления для дальнейшего взаимодействия, сообщили в пресс-службе "Россетей"."Компании уже достигли высокого уровня сотрудничества, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога. ГЭК Китая имеет значительный опыт строительства и эксплуатации объектов постоянного тока", - подчеркнул Рюмин.Как отметили в "Россетях", сейчас между компаниями действуют соглашения о сотрудничестве, направленные на внедрение цифровых технологий и поиск возможностей по локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России."Россети" рассматривают возможность распространения технологий передачи электроэнергии постоянным током. Соответствующие разработки ведет наш R&amp;D-центр. "Перспективными темами повестки являются системы накопления энергии, развитие электрозарядной инфраструктуры, локализация производства оборудования и внедрение цифровых технологий", - добавил Рюмин.Как он отметил, предоставленная ГЭК Китая информация помогла "Россетям" минимизировать риски для обеспечения бесперебойного функционирования сетевой инфраструктуры в период пандемии COVID-19.Также компании участвуют в разработке площадок для двустороннего диалога - МИРЭС, СИГРЭ, Российско-китайского энергетического бизнес-форума, организации GEIDCO, созданной на базе ГЭК Китая, и платформы GlobalDSO, сообщают "ИЗВЕСТИЯ".
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россия, россети, китай

Главы ПАО "Россети" и ГЭК КНР обговорили детали сотрудничества

10:46 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВ офисе компании ПАО "Россети"
В офисе компании ПАО Россети - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Синь Баоань провели онлайн-встречу, на которой обсудили сотрудничество компаний в рамках действующих соглашений и направления для дальнейшего взаимодействия, сообщили в пресс-службе "Россетей".
"Компании уже достигли высокого уровня сотрудничества, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога. ГЭК Китая имеет значительный опыт строительства и эксплуатации объектов постоянного тока", - подчеркнул Рюмин.
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"Росатом", КамАЗ и "Россети" договорились о разработке электротранспорта
Как отметили в "Россетях", сейчас между компаниями действуют соглашения о сотрудничестве, направленные на внедрение цифровых технологий и поиск возможностей по локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России.
"Россети" рассматривают возможность распространения технологий передачи электроэнергии постоянным током. Соответствующие разработки ведет наш R&D-центр. "Перспективными темами повестки являются системы накопления энергии, развитие электрозарядной инфраструктуры, локализация производства оборудования и внедрение цифровых технологий", - добавил Рюмин.
Как он отметил, предоставленная ГЭК Китая информация помогла "Россетям" минимизировать риски для обеспечения бесперебойного функционирования сетевой инфраструктуры в период пандемии COVID-19.
Также компании участвуют в разработке площадок для двустороннего диалога - МИРЭС, СИГРЭ, Российско-китайского энергетического бизнес-форума, организации GEIDCO, созданной на базе ГЭК Китая, и платформы GlobalDSO, сообщают "ИЗВЕСТИЯ".
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияРоссетиКитай
 
 
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