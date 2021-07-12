https://ria.ru/20210712/sotrudnichestvo-1740881541.html

Главы ПАО "Россети" и ГЭК КНР обговорили детали сотрудничества

Главы ПАО "Россети" и ГЭК КНР обговорили детали сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2021

Главы ПАО "Россети" и ГЭК КНР обговорили детали сотрудничества

Глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Синь Баоань провели онлайн-встречу, на которой обсудили сотрудничество компаний в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:46

2021-07-12T10:46

2021-07-12T10:46

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МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин и председатель совета директоров ГЭК Китая Синь Баоань провели онлайн-встречу, на которой обсудили сотрудничество компаний в рамках действующих соглашений и направления для дальнейшего взаимодействия, сообщили в пресс-службе "Россетей"."Компании уже достигли высокого уровня сотрудничества, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии диалога. ГЭК Китая имеет значительный опыт строительства и эксплуатации объектов постоянного тока", - подчеркнул Рюмин.Как отметили в "Россетях", сейчас между компаниями действуют соглашения о сотрудничестве, направленные на внедрение цифровых технологий и поиск возможностей по локализации производства инновационного электротехнического оборудования в России."Россети" рассматривают возможность распространения технологий передачи электроэнергии постоянным током. Соответствующие разработки ведет наш R&D-центр. "Перспективными темами повестки являются системы накопления энергии, развитие электрозарядной инфраструктуры, локализация производства оборудования и внедрение цифровых технологий", - добавил Рюмин.Как он отметил, предоставленная ГЭК Китая информация помогла "Россетям" минимизировать риски для обеспечения бесперебойного функционирования сетевой инфраструктуры в период пандемии COVID-19.Также компании участвуют в разработке площадок для двустороннего диалога - МИРЭС, СИГРЭ, Российско-китайского энергетического бизнес-форума, организации GEIDCO, созданной на базе ГЭК Китая, и платформы GlobalDSO, сообщают "ИЗВЕСТИЯ".

https://ria.ru/20210604/elektrotransport-1735583587.html

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россия, россети, китай