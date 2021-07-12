Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/saratov-1741006238.html
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове - РИА Новости, 12.07.2021
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове
Следователи начали проверку сообщения о нападении пациента на врача скорой помощи из-за просьбы надеть маску в помещении саратовской больницы, сообщило... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:44
2021-07-12T22:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку сообщения о нападении пациента на врача скорой помощи из-за просьбы надеть маску в помещении саратовской больницы, сообщило региональное управление СК РФ.Саратовская городская клиническая больница №6 в Instagram в понедельник сообщила, что утром в воскресенье "скорая" доставила из дома мужчину с признаками алкогольного опьянения и травмами легкой степени тяжести, который в клинике отказывался надевать медицинскую маску, ругался с персоналом. Когда врач "скорой" сообщила пациенту, что ношение масок в больнице является обязательным для всех, он в ответ толкнул ее так, что она ударилась головой о дверной проем. После этого на место вызвали бригаду ГБР, пациента забрали в полицию. Пострадавший доктор с сотрясением мозга и ушибами направлена на амбулаторное лечение.Также больница опубликовала видео с камеры наблюдения в приемном покое, на котором мужчина в красной футболке и шортах выталкивает медработника, а затем швыряет так, что она падает на пол вблизи дверного проема. После этого мужчина отходит в сторону, а к упавшей женщине подходит ее коллега."В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органом на одном из интернет-сайтов выявлена публикация, сопровождающаяся видео, в которой сообщается о нападении пациента на врача… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210712/saratov-1740912716.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове
22:44 12.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

СК заинтересовался нападением пациента в Саратове на врача из-за просьбы надеть маску

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку сообщения о нападении пациента на врача скорой помощи из-за просьбы надеть маску в помещении саратовской больницы, сообщило региональное управление СК РФ.
Саратовская городская клиническая больница №6 в Instagram в понедельник сообщила, что утром в воскресенье "скорая" доставила из дома мужчину с признаками алкогольного опьянения и травмами легкой степени тяжести, который в клинике отказывался надевать медицинскую маску, ругался с персоналом. Когда врач "скорой" сообщила пациенту, что ношение масок в больнице является обязательным для всех, он в ответ толкнул ее так, что она ударилась головой о дверной проем. После этого на место вызвали бригаду ГБР, пациента забрали в полицию. Пострадавший доктор с сотрясением мозга и ушибами направлена на амбулаторное лечение.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 13:23
В Саратове возбудили дело о нападении на депутата
Также больница опубликовала видео с камеры наблюдения в приемном покое, на котором мужчина в красной футболке и шортах выталкивает медработника, а затем швыряет так, что она падает на пол вблизи дверного проема. После этого мужчина отходит в сторону, а к упавшей женщине подходит ее коллега.
"В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органом на одном из интернет-сайтов выявлена публикация, сопровождающаяся видео, в которой сообщается о нападении пациента на врача… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
Лента новостейМолния