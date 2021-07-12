https://ria.ru/20210712/saratov-1741006238.html
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове - РИА Новости, 12.07.2021
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове
Следователи начали проверку сообщения о нападении пациента на врача скорой помощи из-за просьбы надеть маску в помещении саратовской больницы, сообщило... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:44
2021-07-12T22:44
2021-07-12T22:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку сообщения о нападении пациента на врача скорой помощи из-за просьбы надеть маску в помещении саратовской больницы, сообщило региональное управление СК РФ.Саратовская городская клиническая больница №6 в Instagram в понедельник сообщила, что утром в воскресенье "скорая" доставила из дома мужчину с признаками алкогольного опьянения и травмами легкой степени тяжести, который в клинике отказывался надевать медицинскую маску, ругался с персоналом. Когда врач "скорой" сообщила пациенту, что ношение масок в больнице является обязательным для всех, он в ответ толкнул ее так, что она ударилась головой о дверной проем. После этого на место вызвали бригаду ГБР, пациента забрали в полицию. Пострадавший доктор с сотрясением мозга и ушибами направлена на амбулаторное лечение.Также больница опубликовала видео с камеры наблюдения в приемном покое, на котором мужчина в красной футболке и шортах выталкивает медработника, а затем швыряет так, что она падает на пол вблизи дверного проема. После этого мужчина отходит в сторону, а к упавшей женщине подходит ее коллега."В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органом на одном из интернет-сайтов выявлена публикация, сопровождающаяся видео, в которой сообщается о нападении пациента на врача… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия
СК заинтересовался нападением пациента на врача в Саратове
СК заинтересовался нападением пациента в Саратове на врача из-за просьбы надеть маску
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости.
Следователи начали проверку сообщения о нападении пациента на врача скорой помощи из-за просьбы надеть маску в помещении саратовской больницы, сообщило региональное управление СК РФ
.
Саратовская городская клиническая больница №6 в Instagram в понедельник сообщила, что утром в воскресенье "скорая" доставила из дома мужчину с признаками алкогольного опьянения и травмами легкой степени тяжести, который в клинике отказывался надевать медицинскую маску, ругался с персоналом. Когда врач "скорой" сообщила пациенту, что ношение масок в больнице является обязательным для всех, он в ответ толкнул ее так, что она ударилась головой о дверной проем. После этого на место вызвали бригаду ГБР, пациента забрали в полицию. Пострадавший доктор с сотрясением мозга и ушибами направлена на амбулаторное лечение.
Также больница опубликовала видео с камеры наблюдения в приемном покое, на котором мужчина в красной футболке и шортах выталкивает медработника, а затем швыряет так, что она падает на пол вблизи дверного проема. После этого мужчина отходит в сторону, а к упавшей женщине подходит ее коллега.
"В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органом на одном из интернет-сайтов выявлена публикация, сопровождающаяся видео, в которой сообщается о нападении пациента на врача… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего", - говорится в сообщении.