https://ria.ru/20210712/sad-1740997318.html

В Москве опечатали частный детсад из-за нарушения мер по COVID-19

В Москве опечатали частный детсад из-за нарушения мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

В Москве опечатали частный детсад из-за нарушения мер по COVID-19

Частный детский сад на западе Москвы опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:33

2021-07-12T20:33

2021-07-12T20:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Частный детский сад на западе Москвы опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."В рамках санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания пневмонией у воспитанников частного детского сада "Горница-Узорница"... специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО проведен контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в указанном детском саду", - говорится в сообщении.В ходе проверки выяснилось, что в детсаду нет надлежащего медицинского наблюдения за детьми, контактировавшими с больными внебольничной пневмонией, не представлены листы наблюдения. Кроме того, в помещениях не обеззараживают воздух во время дневного сна детей, в игровой комнате нет вентиляции, а в раздевался и туалетах - окон, дезинфицирующие растворы готовятся без инструкции."Помещения детского сада опечатаны, материалы дела переданы в Кунцевский районный суд Москвы... Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы деятельность частного детского сада "Горница-Узорница" приостановлена сроком на 30 суток", - подчеркивается в сообщении.Столичный Роспотребнадзор взял на контроль устранение нарушений.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия