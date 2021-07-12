https://ria.ru/20210712/sad-1740997318.html
В Москве опечатали частный детсад из-за нарушения мер по COVID-19
В Москве опечатали частный детсад из-за нарушения мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
В Москве опечатали частный детсад из-за нарушения мер по COVID-19
Частный детский сад на западе Москвы опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:33
2021-07-12T20:33
2021-07-12T20:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Частный детский сад на западе Москвы опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."В рамках санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания пневмонией у воспитанников частного детского сада "Горница-Узорница"... специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО проведен контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в указанном детском саду", - говорится в сообщении.В ходе проверки выяснилось, что в детсаду нет надлежащего медицинского наблюдения за детьми, контактировавшими с больными внебольничной пневмонией, не представлены листы наблюдения. Кроме того, в помещениях не обеззараживают воздух во время дневного сна детей, в игровой комнате нет вентиляции, а в раздевался и туалетах - окон, дезинфицирующие растворы готовятся без инструкции."Помещения детского сада опечатаны, материалы дела переданы в Кунцевский районный суд Москвы... Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы деятельность частного детского сада "Горница-Узорница" приостановлена сроком на 30 суток", - подчеркивается в сообщении.Столичный Роспотребнадзор взял на контроль устранение нарушений.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
В Москве опечатали частный детсад из-за нарушения мер по COVID-19
В Москве опечатали частный детский сад из-за нарушения мер по COVID-19
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Частный детский сад на западе Москвы
опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора
.
"В рамках санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания пневмонией у воспитанников частного детского сада "Горница-Узорница"... специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО проведен контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в указанном детском саду", - говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что в детсаду нет надлежащего медицинского наблюдения за детьми, контактировавшими с больными внебольничной пневмонией, не представлены листы наблюдения. Кроме того, в помещениях не обеззараживают воздух во время дневного сна детей, в игровой комнате нет вентиляции, а в раздевался и туалетах - окон, дезинфицирующие растворы готовятся без инструкции.
"Помещения детского сада опечатаны, материалы дела переданы в Кунцевский районный суд Москвы... Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы деятельность частного детского сада "Горница-Узорница" приостановлена сроком на 30 суток", - подчеркивается в сообщении.
Столичный Роспотребнадзор взял на контроль устранение нарушений.