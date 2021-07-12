https://ria.ru/20210712/razresheniya-1740912848.html

В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2"

В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.07.2021

В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2"

Проект "Северный поток — 2" — это тема, по которой Германия ведет переговоры с Вашингтоном, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:24

2021-07-12T13:24

2021-07-12T14:13

минэкономики фрг

северный поток — 2

штеффен зайберт

ангела меркель

джо байден

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg

БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" — это тема, по которой Германия ведет переговоры с Вашингтоном, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине. "Северный поток — 2" — это тема, как мы заявляли много раз, по которой мы ведем переговоры с американской стороной. Могу только сказать, что эти переговоры продолжаются. Это экономический проект, о его политических аспектах мы говорили много раз. Позиция известна", — сказал Зайберт.Представитель Минэкономики ФРГ, присутствующая на брифинге, заявила, что все разрешения на строительство "Северного потока — 2" "выданы много лет назад".Президент США Джо Байден примет канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Белом доме в четверг, сообщила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, "Северный поток — 2" будет "частью обсуждения".

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минэкономики фрг, северный поток — 2, штеффен зайберт, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире