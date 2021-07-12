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В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2"
В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2"
Проект "Северный поток — 2" — это тема, по которой Германия ведет переговоры с Вашингтоном, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:24
2021-07-12T13:24
2021-07-12T14:13
минэкономики фрг
северный поток — 2
штеффен зайберт
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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" — это тема, по которой Германия ведет переговоры с Вашингтоном, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине. "Северный поток — 2" — это тема, как мы заявляли много раз, по которой мы ведем переговоры с американской стороной. Могу только сказать, что эти переговоры продолжаются. Это экономический проект, о его политических аспектах мы говорили много раз. Позиция известна", — сказал Зайберт.Представитель Минэкономики ФРГ, присутствующая на брифинге, заявила, что все разрешения на строительство "Северного потока — 2" "выданы много лет назад".Президент США Джо Байден примет канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Белом доме в четверг, сообщила ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, "Северный поток — 2" будет "частью обсуждения".
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минэкономики фрг, северный поток — 2, штеффен зайберт, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире
В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2"
13:24 12.07.2021 (обновлено: 14:13 12.07.2021)
Минэкономики ФРГ сообщило, что все разрешения на строительство "Северного потока — 2" выданы