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В Ставропольском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного
В Ставропольском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного - РИА Новости, 12.07.2021
В Ставропольском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного
Уголовное дело о пытках электрошоком возбудили против полицейского в Ставропольском крае, сообщается на сайте регионального СУСК. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:08
2021-07-12T12:08
2021-07-12T14:11
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело о пытках электрошоком возбудили против полицейского в Ставропольском крае, сообщается на сайте регионального СУСК."Возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу. Он подозревается в совершении преступления... "превышение должностных полномочий", - говорится в релизе.Инцидент произошел вечером 8 февраля в отделе полиции поселка Солнечнодольск: по данным следствия, страж порядка, "явно превышая свои полномочия", применил "не менее 15 раз" электрошокер в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье.Как сообщает ставропольский главк МВД РФ, факт выявлен сотрудниками собственной безопасности полиции. Сейчас главк проводит в ОВД проверку, "по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах".Чего именно добивался блюститель закона от задержанного, в релизе не уточняется. Полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы.
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ставропольский край, происшествия
В Ставропольском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного
12:08 12.07.2021 (обновлено: 14:11 12.07.2021)
СК завел дело против полицейского по подозрению в пытках задержанного в Ставропольском крае
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Уголовное дело о пытках электрошоком возбудили против полицейского в Ставропольском крае
, сообщается на сайте регионального СУСК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу. Он подозревается в совершении преступления... "превышение должностных полномочий", - говорится в релизе.
Инцидент произошел вечером 8 февраля в отделе полиции поселка Солнечнодольск: по данным следствия, страж порядка, "явно превышая свои полномочия", применил "не менее 15 раз" электрошокер в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье.
Как сообщает ставропольский главк МВД РФ, факт выявлен сотрудниками собственной безопасности полиции. Сейчас главк проводит в ОВД проверку, "по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах".
Чего именно добивался блюститель закона от задержанного, в релизе не уточняется. Полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы.