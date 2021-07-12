https://ria.ru/20210712/pytki-1740897366.html

В Ставропольском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного

В Ставропольском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного - РИА Новости, 12.07.2021

В Ставропольском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного

Уголовное дело о пытках электрошоком возбудили против полицейского в Ставропольском крае, сообщается на сайте регионального СУСК. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:08

2021-07-12T12:08

2021-07-12T14:11

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело о пытках электрошоком возбудили против полицейского в Ставропольском крае, сообщается на сайте регионального СУСК."Возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу. Он подозревается в совершении преступления... "превышение должностных полномочий", - говорится в релизе.Инцидент произошел вечером 8 февраля в отделе полиции поселка Солнечнодольск: по данным следствия, страж порядка, "явно превышая свои полномочия", применил "не менее 15 раз" электрошокер в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье.Как сообщает ставропольский главк МВД РФ, факт выявлен сотрудниками собственной безопасности полиции. Сейчас главк проводит в ОВД проверку, "по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах".Чего именно добивался блюститель закона от задержанного, в релизе не уточняется. Полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210531/izbienie-1734910905.html

ставропольский край

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2021

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ставропольский край, происшествия