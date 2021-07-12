https://ria.ru/20210712/putin-1740971493.html

Путин заявил, что часть народа может ощутить себя отдельной нацией

Путин заявил, что часть народа может ощутить себя отдельной нацией - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил, что часть народа может ощутить себя отдельной нацией

Президент России Владимир Путин отметил, что часть одного народа в ходе своего развития может ощутить себя отдельной нацией и относиться к этому надо с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:52

2021-07-12T17:52

2021-07-12T17:52

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что часть одного народа в ходе своего развития может ощутить себя отдельной нацией и относиться к этому надо с уважением."Все меняется. В том числе – страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития – в силу ряда причин, исторических обстоятельств – может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением", - отметил Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.

https://ria.ru/20210712/statya-1740964086.html

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россия, владимир путин, украина, в мире