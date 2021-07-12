https://ria.ru/20210712/putin-1740963820.html

Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия"

Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия" - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия"

Президент России Владимир Путин заявил о западном проекте "анти-Россия", в рамках которого на Украине меняются президенты и депутаты, но установка на вражду с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:18

2021-07-12T17:18

2021-07-12T18:46

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о западном проекте "анти-Россия", в рамках которого на Украине меняются президенты и депутаты, но установка на вражду с Россией, на разделение остается.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.Президент также считает, что в проекте "анти-Россия" нет места "суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать её реальную независимость".Проект "анти-Россия" для миллионов людей на Украине неприемлем, но им не дают поднять голову, их запугивают и загоняют в подполье, считает президент России Владимир Путин."Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье", - говорится в статье."Проект "анти-Россия" отвергли мил­лионы жителей Украины. Крымчане и севасто­польцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-вос­токе мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и терро­ристы. Стали грозить этническими чистками и приме­не­нием военной силы. И жители Донецка, Луганска взя­лись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погро­мов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?" - написал Путин.Как добавил российские лидер, "такую же расправу последо­ватели бандеровцев готовы были учи­нить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске".

https://ria.ru/20210712/statya-1740959996.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740975661.html

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россия, владимир путин, украина