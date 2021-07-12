https://ria.ru/20210712/putin-1740963820.html
Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия"
Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия" - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия"
Президент России Владимир Путин заявил о западном проекте "анти-Россия", в рамках которого на Украине меняются президенты и депутаты, но установка на вражду с... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:18
2021-07-12T17:18
2021-07-12T18:46
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о западном проекте "анти-Россия", в рамках которого на Украине меняются президенты и депутаты, но установка на вражду с Россией, на разделение остается.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.Президент также считает, что в проекте "анти-Россия" нет места "суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать её реальную независимость".Проект "анти-Россия" для миллионов людей на Украине неприемлем, но им не дают поднять голову, их запугивают и загоняют в подполье, считает президент России Владимир Путин."Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей – миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье", - говорится в статье."Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?" - написал Путин.Как добавил российские лидер, "такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске".
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россия, владимир путин, украина
Путин заявил о западном проекте "Анти-Россия"
17:18 12.07.2021 (обновлено: 18:46 12.07.2021)
Путин рассказал о западном проекте "Анти-Россия" на Украине
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о западном проекте "анти-Россия", в рамках которого на Украине меняются президенты и депутаты, но установка на вражду с Россией, на разделение остается.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней", - говорится в статье.
Президент также считает, что в проекте "анти-Россия" нет места "суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать её реальную независимость".
Проект "анти-Россия" для миллионов людей на Украине неприемлем, но им не дают поднять голову, их запугивают и загоняют в подполье, считает президент России Владимир Путин.
"Повторю, для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей – миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье", - говорится в статье.
"Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?" - написал Путин.
Как добавил российские лидер, "такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске".
"Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся", - подчеркнул Путин.