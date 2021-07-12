Власти Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы
Власти Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы
КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы, сообщает администрация региона.
"Сегодня за рубеж уходит 70% кубанского зерна. Это не тот результат, на который мы должны рассчитывать. Нам важно расширить переработку твердых сортов пшеницы, загружать наши заводы, создавать добавленную стоимость в крае. Для этого нужно предложить выгодные условия и субсидировать региональных переработчиков, если они будут закупать пшеницу у наших производителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева. По его мнению, это поможет переработчикам расширить свое производство, выходить с конкурентоспособной по цене и качеству продукцией.
Отмечается, что Кондратьев поручил своему заму Андрею Коробке продумать алгоритм новой меры поддержки.
По данным замгубернатора, регион в штатном порядке доводит до аграриев господдержку. "На сегодняшний день им уже выплачено 2 миллиарда рублей федеральных и краевых средств. Полностью выплачены субсидии на развитие садоводства и овощеводства. С 12 июля начинаем выплаты на элитное семеноводство", – уточнил Коробка.
Средства также будут направлены на субсидирование производства масличных культур в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", возмещение части затрат на закупку пшеницы производителям муки для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсируют расходы на реализацию продукции.
В текущем году аграрии впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, производители подсолнечного масла и сахара – на изготовление и реализацию продукции. Всего на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году в крае планируется направить 8 миллиардов рублей, в том числе 3 миллиарда – на растениеводство.