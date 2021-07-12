https://ria.ru/20210712/pshenitsa-1740952265.html

Власти Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы

Власти Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы - РИА Новости, 12.07.2021

Власти Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы

Власти Краснодарского края планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:25

2021-07-12T16:25

2021-07-12T16:25

краснодарский край

андрей коробка

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы, сообщает администрация региона."Сегодня за рубеж уходит 70% кубанского зерна. Это не тот результат, на который мы должны рассчитывать. Нам важно расширить переработку твердых сортов пшеницы, загружать наши заводы, создавать добавленную стоимость в крае. Для этого нужно предложить выгодные условия и субсидировать региональных переработчиков, если они будут закупать пшеницу у наших производителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева. По его мнению, это поможет переработчикам расширить свое производство, выходить с конкурентоспособной по цене и качеству продукцией.Отмечается, что Кондратьев поручил своему заму Андрею Коробке продумать алгоритм новой меры поддержки.По данным замгубернатора, регион в штатном порядке доводит до аграриев господдержку. "На сегодняшний день им уже выплачено 2 миллиарда рублей федеральных и краевых средств. Полностью выплачены субсидии на развитие садоводства и овощеводства. С 12 июля начинаем выплаты на элитное семеноводство", – уточнил Коробка.Средства также будут направлены на субсидирование производства масличных культур в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", возмещение части затрат на закупку пшеницы производителям муки для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсируют расходы на реализацию продукции.В текущем году аграрии впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, производители подсолнечного масла и сахара – на изготовление и реализацию продукции. Всего на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году в крае планируется направить 8 миллиардов рублей, в том числе 3 миллиарда – на растениеводство.

https://ria.ru/20210622/zerno-1738052714.html

https://ria.ru/20210528/agroturizm-1734526101.html

краснодарский край

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андрей коробка, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика