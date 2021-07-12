Протасевич завел страницу в Instagram
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
© Sputnik / Виктор Толочко
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел страницу в Instagram
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - завел новую страницу в Instagram.
Ранее Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он также сообщил, что проживает в загородном доме вместе с россиянкой Софьей Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска.
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"А еще, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис", - написал Протасевич в Twitter.
По стоянию на вечер понедельника в Instagram-аккаунте Протасевича одна подписка – на Сапегу, никаких публикаций нет.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.