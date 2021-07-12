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Протасевич завел страницу в Instagram
Протасевич завел страницу в Instagram - РИА Новости, 12.07.2021
Протасевич завел страницу в Instagram
Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - завел новую... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:07
2021-07-12T20:07
софия сапега
роман протасевич
ryanair
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - завел новую страницу в Instagram.Ранее Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он также сообщил, что проживает в загородном доме вместе с россиянкой Софьей Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска."А еще, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис", - написал Протасевич в Twitter.По стоянию на вечер понедельника в Instagram-аккаунте Протасевича одна подписка – на Сапегу, никаких публикаций нет.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html
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софия сапега, роман протасевич, ryanair, telegram (приложение), минск, белоруссия, вильнюс, в мире
Протасевич завел страницу в Instagram
20:07 12.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Протасевич завел страницу в Instagram

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - завел новую страницу в Instagram.
Ранее Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он также сообщил, что проживает в загородном доме вместе с россиянкой Софьей Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска.
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"А еще, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис", - написал Протасевич в Twitter.
По стоянию на вечер понедельника в Instagram-аккаунте Протасевича одна подписка – на Сапегу, никаких публикаций нет.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 12:00
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
 
София СапегаРоман ПротасевичRyanairTelegram (приложение)МинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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