https://ria.ru/20210712/protasevich-1740994723.html

Протасевич завел страницу в Instagram

Протасевич завел страницу в Instagram - РИА Новости, 12.07.2021

Протасевич завел страницу в Instagram

Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - завел новую... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:07

2021-07-12T20:07

2021-07-12T20:07

софия сапега

роман протасевич

ryanair

telegram (приложение)

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Находящийся в Белоруссии под домашним арестом Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским, - завел новую страницу в Instagram.Ранее Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он также сообщил, что проживает в загородном доме вместе с россиянкой Софьей Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска."А еще, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис", - написал Протасевич в Twitter.По стоянию на вечер понедельника в Instagram-аккаунте Протасевича одна подписка – на Сапегу, никаких публикаций нет.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html

https://ria.ru/20210615/postanovka-1737051446.html

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белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, роман протасевич, ryanair, telegram (приложение), минск, белоруссия, вильнюс, в мире