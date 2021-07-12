https://ria.ru/20210712/protasevich-1740873331.html

Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали - РИА Новости, 12.07.2021

Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

Новый Twitter-аккаунт находящегося под домашним арестом в Белоруссии Романа Протасевича, являющегося основателем признанного в республике экстремистским... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:50

2021-07-12T09:50

2021-07-12T12:25

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

вильнюс

афины

общество

в мире

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МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Новый Twitter-аккаунт находящегося под домашним арестом в Белоруссии Романа Протасевича, являющегося основателем признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, заблокирован. Седьмого июля Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его "без присмотра". Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. Протасевич успел ответить на некоторые вопросы пользователей относительно своего быта в период нахождения под домашним арестом. Вместе с тем некоторые пользователи не верили, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дает последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным его перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html

белоруссия

вильнюс

афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, вильнюс, афины, общество, в мире