https://ria.ru/20210712/promyshlennost-1740962944.html

Путин оценил состояние украинской промышленности

Путин оценил состояние украинской промышленности - РИА Новости, 12.07.2021

Путин оценил состояние украинской промышленности

Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:15

2021-07-12T17:15

2021-07-12T17:50

владимир путин

в мире

европа

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Сегодня про­мышленные высокотехнологичные ги­ганты, которыми некогда гор­дились и Украина, и вся страна, лежат на боку", - говорится в тексте статьи."Получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что украинская экономика станет одной из ведущих, а уровень жизни людей одним из самых высоких в Европе", - написал Путин."За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндуст­риализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электро­энер­гии, которая за 30 лет на Украине сокра­тилась прак­тически вдвое", - отметил президент.

https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html

европа

украина

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владимир путин, в мире, европа, украина