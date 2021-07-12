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Путин оценил состояние украинской промышленности
Путин оценил состояние украинской промышленности - РИА Новости, 12.07.2021
Путин оценил состояние украинской промышленности
Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:15
2021-07-12T17:50
владимир путин
в мире
европа
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Сегодня про­мышленные высокотехнологичные ги­ганты, которыми некогда гор­дились и Украина, и вся страна, лежат на боку", - говорится в тексте статьи."Получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что украинская экономика станет одной из ведущих, а уровень жизни людей одним из самых высоких в Европе", - написал Путин."За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндуст­риализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электро­энер­гии, которая за 30 лет на Украине сокра­тилась прак­тически вдвое", - отметил президент.
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владимир путин, в мире, европа, украина
Путин оценил состояние украинской промышленности
17:15 12.07.2021 (обновлено: 17:50 12.07.2021)
 
© Фото : JSC DNIPROAZOTПредприятие химической промышленности Украины "ДнепрАзот"
Предприятие химической промышленности Украины ДнепрАзот - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : JSC DNIPROAZOT

Путин: промышленные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Сегодня про­мышленные высокотехнологичные ги­ганты, которыми некогда гор­дились и Украина, и вся страна, лежат на боку", - говорится в тексте статьи.
"Получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что украинская экономика станет одной из ведущих, а уровень жизни людей одним из самых высоких в Европе", - написал Путин.
"За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндуст­риализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электро­энер­гии, которая за 30 лет на Украине сокра­тилась прак­тически вдвое", - отметил президент.
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