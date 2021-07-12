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Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки - РИА Новости, 12.07.2021
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки
Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего главного врача краевой клинической больницы Забайкальского края Виктора Шальнёва за взятки на 13,7... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:48
2021-07-12T11:48
2021-07-12T11:48
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ЧИТА, 12 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего главного врача краевой клинической больницы Забайкальского края Виктора Шальнёва за взятки на 13,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального СУСК России."Как установлено следствием и судом, Шальнёв использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Всего в период с 2016 по 2020 годы Шальнев получил взятки на общую сумму 13,7 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе."Приговором суда Шальневу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 27,4 миллиона рублей", - добавляется в релизе.Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница" в Чите - самое крупное лечебно-профилактическое учреждение Забайкальского края с коечной мощностью 916 коек, говорится на сайте медучреждения.
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россия, забайкальский край, чита, происшествия
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки на 13,7 миллиона рублей