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Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки

Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки - РИА Новости, 12.07.2021

Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил срок за взятки

Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего главного врача краевой клинической больницы Забайкальского края Виктора Шальнёва за взятки на 13,7... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:48

2021-07-12T11:48

2021-07-12T11:48

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забайкальский край

чита

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ЧИТА, 12 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего главного врача краевой клинической больницы Забайкальского края Виктора Шальнёва за взятки на 13,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального СУСК России."Как установлено следствием и судом, Шальнёв использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Всего в период с 2016 по 2020 годы Шальнев получил взятки на общую сумму 13,7 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе."Приговором суда Шальневу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 27,4 миллиона рублей", - добавляется в релизе.Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница" в Чите - самое крупное лечебно-профилактическое учреждение Забайкальского края с коечной мощностью 916 коек, говорится на сайте медучреждения.

https://ria.ru/20210709/vzyatka-1740532230.html

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россия, забайкальский край, чита, происшествия