Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/pretenzii-1740861311.html
США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море - РИА Новости, 12.07.2021
США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
США подтвердили позицию, озвученную прошлой администрацией, о незаконности претензий Китая на ряд территорий в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T06:08
2021-07-12T06:08
энтони блинкен
южно-китайское море
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США подтвердили позицию, озвученную прошлой администрацией, о незаконности претензий Китая на ряд территорий в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.В прошлом году власти США заявили, что претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз. Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР.Блинкен отметил, что нигде свобода судоходства не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Причиной этого является то, что КНР "продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства".Госсекретарь призвал Китай соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, прекратить провокации и предпринять действия, которые убедят международное сообщество в том, что Пекин привержен основанному на правилах морскому порядку и уважает права и малых, и больших стран.
https://ria.ru/20210711/kitay-1740783559.html
южно-китайское море
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, южно-китайское море, китай, сша, в мире
США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
06:08 12.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Госсекретарь Блинкен подтвердил позицию США о незаконности претензий КНР в Южно-Китайском море

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США подтвердили позицию, озвученную прошлой администрацией, о незаконности претензий Китая на ряд территорий в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В прошлом году власти США заявили, что претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз. Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР.

"США подтверждают приверженность политике, озвученной 13 июля 2020 года касательно претензий на территории в Южно-Китайском море. Мы также подтверждаем, что в случае вооруженной атаки на ВС Филиппин, их суда или самолеты в Южно-Китайском море США будут действовать в соответствии со статьей 6 договора о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте госдепа США,

Блинкен отметил, что нигде свобода судоходства не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Причиной этого является то, что КНР "продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства".
Госсекретарь призвал Китай соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, прекратить провокации и предпринять действия, которые убедят международное сообщество в том, что Пекин привержен основанному на правилах морскому порядку и уважает права и малых, и больших стран.
Представитель КНР во время конференции - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
Вчера, 09:02
Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка
 
Энтони БлинкенЮжно-Китайское мореКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Бурятии сняли режим самоизоляции
07:41Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:39Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
07:32В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
07:19Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
07:13В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
06:55Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
06:54Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
06:35Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
06:11Россияне назвали места для идеального отпуска
06:08США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
06:06В США прокомментировали протесты на Кубе
05:44Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
05:43Россияне назвали главные недуги от переработок
05:12На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
05:10Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
04:30Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
04:03Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
03:15На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
03:15Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Лента новостейМолния