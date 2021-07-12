https://ria.ru/20210712/pretenzii-1740861311.html

США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море

США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море - РИА Новости, 12.07.2021

США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море

США подтвердили позицию, озвученную прошлой администрацией, о незаконности претензий Китая на ряд территорий в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T06:08

2021-07-12T06:08

2021-07-12T06:08

энтони блинкен

южно-китайское море

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США подтвердили позицию, озвученную прошлой администрацией, о незаконности претензий Китая на ряд территорий в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.В прошлом году власти США заявили, что претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз. Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР.Блинкен отметил, что нигде свобода судоходства не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Причиной этого является то, что КНР "продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства".Госсекретарь призвал Китай соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, прекратить провокации и предпринять действия, которые убедят международное сообщество в том, что Пекин привержен основанному на правилах морскому порядку и уважает права и малых, и больших стран.

https://ria.ru/20210711/kitay-1740783559.html

южно-китайское море

китай

сша

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энтони блинкен, южно-китайское море, китай, сша, в мире