США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Госсекретарь Блинкен подтвердил позицию США о незаконности претензий КНР в Южно-Китайском море
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США подтвердили позицию, озвученную прошлой администрацией, о незаконности претензий Китая на ряд территорий в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В прошлом году власти США заявили, что претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз. Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР.
"США подтверждают приверженность политике, озвученной 13 июля 2020 года касательно претензий на территории в Южно-Китайском море. Мы также подтверждаем, что в случае вооруженной атаки на ВС Филиппин, их суда или самолеты в Южно-Китайском море США будут действовать в соответствии со статьей 6 договора о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте госдепа США,
Блинкен отметил, что нигде свобода судоходства не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Причиной этого является то, что КНР "продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства".
Госсекретарь призвал Китай соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом, прекратить провокации и предпринять действия, которые убедят международное сообщество в том, что Пекин привержен основанному на правилах морскому порядку и уважает права и малых, и больших стран.