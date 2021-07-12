https://ria.ru/20210712/predlozheniya-1740970249.html
Россия передала США предложения по работе в киберсфере
Россия передала США предложения по работе в киберсфере - РИА Новости, 12.07.2021
Россия передала США предложения по работе в киберсфере
Все российские предложения Вашингтону по работе в киберсфере переданы, Москва ждет реакции американской стороны, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:44
2021-07-12T17:44
2021-07-12T17:44
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сергей рябков
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москва
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Все российские предложения Вашингтону по работе в киберсфере переданы, Москва ждет реакции американской стороны, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он напомнил, что 25 сентября 2020 года президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о том, в чем может состоять двусторонняя повестка дня диалога с США по тематике информационно-коммуникационной безопасности."Американцам передали соответствующие соображения. Мы рассчитываем, что в ходе дальнейшей работы, а она пойдет, мы получим от них некий отклик, который позволит идти вперед, расширяя повестку дня", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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россия, сергей рябков, владимир путин, москва, сша, в мире
Россия передала США предложения по работе в киберсфере
Рябков заявил, что Россия передала США предложения по работе в киберсфере и ждет реакции