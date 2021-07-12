https://ria.ru/20210712/predlozheniya-1740970249.html

Россия передала США предложения по работе в киберсфере

Россия передала США предложения по работе в киберсфере - РИА Новости, 12.07.2021

Россия передала США предложения по работе в киберсфере

Все российские предложения Вашингтону по работе в киберсфере переданы, Москва ждет реакции американской стороны, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:44

2021-07-12T17:44

2021-07-12T17:44

россия

сергей рябков

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Все российские предложения Вашингтону по работе в киберсфере переданы, Москва ждет реакции американской стороны, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он напомнил, что 25 сентября 2020 года президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о том, в чем может состоять двусторонняя повестка дня диалога с США по тематике информационно-коммуникационной безопасности."Американцам передали соответствующие соображения. Мы рассчитываем, что в ходе дальнейшей работы, а она пойдет, мы получим от них некий отклик, который позволит идти вперед, расширяя повестку дня", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

https://ria.ru/20210712/tsinizm-1740872274.html

россия

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сша

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россия, сергей рябков, владимир путин, москва, сша, в мире