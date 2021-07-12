https://ria.ru/20210712/pozhar-1741009925.html

В иракской больнице 38 человек погибли при пожаре

В иракской больнице 38 человек погибли при пожаре - РИА Новости, 13.07.2021

В иракской больнице 38 человек погибли при пожаре

Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице иракской провинции Насирия возросло до 38, сообщает иракский телеканал Самария. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-12T23:44

2021-07-12T23:44

2021-07-13T00:00

ирак

насирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:73:3284:1920_1920x0_80_0_0_46ff670431ec773f3aeeb973735e4f6f.jpg

БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице иракской провинции Насирия возросло до 38, сообщает иракский телеканал Самария.Ранее иракское национальное агентство сообщало, что в результате пожара погибли 13 человек."Количество жертв в результате пожара в отделении коронавируса в больнице Насирия возросло до 38 человек", - сообщает телеканал.

ирак

насирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, насирия, в мире