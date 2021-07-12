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В иракской больнице 38 человек погибли при пожаре
В иракской больнице 38 человек погибли при пожаре - РИА Новости, 13.07.2021
В иракской больнице 38 человек погибли при пожаре
Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице иракской провинции Насирия возросло до 38, сообщает иракский телеканал Самария. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-12T23:44
2021-07-12T23:44
2021-07-13T00:00
ирак
насирия
в мире
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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице иракской провинции Насирия возросло до 38, сообщает иракский телеканал Самария.Ранее иракское национальное агентство сообщало, что в результате пожара погибли 13 человек."Количество жертв в результате пожара в отделении коронавируса в больнице Насирия возросло до 38 человек", - сообщает телеканал.
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ирак, насирия, в мире
В иракской больнице 38 человек погибли при пожаре
23:44 12.07.2021 (обновлено: 00:00 13.07.2021)
Сильный пожар разгорелся в отделении для пациентов с COVID-19 в иракской больнице