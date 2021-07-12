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На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары
На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары - РИА Новости, 12.07.2021
На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары
На территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:13
2021-07-12T22:13
2021-07-12T22:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что общая площадь пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах составляла 14 тысяч гектаров."По состоянию на 19.00 мск все пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары
22:13 12.07.2021 (обновлено: 22:14 12.07.2021)
На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары