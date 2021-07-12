https://ria.ru/20210712/pozhar-1741004646.html

На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары

На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары - РИА Новости, 12.07.2021

На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары

На территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:13

2021-07-12T22:13

2021-07-12T22:14

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что общая площадь пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах составляла 14 тысяч гектаров."По состоянию на 19.00 мск все пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740761498.html

россия

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия