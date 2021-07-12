https://ria.ru/20210712/pozhar-1740971933.html

Еще один лесной пожар возник в Подмосковье

Еще один лесной пожар возник в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2021

Еще один лесной пожар возник в Подмосковье

Еще один природный пожар возник в Подмосковье, на площади порядка 4,5 га вблизи Дмитрова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:55

2021-07-12T17:55

2021-07-12T17:55

московская область (подмосковье)

дмитров

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Еще один природный пожар возник в Подмосковье, на площади порядка 4,5 га вблизи Дмитрова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о тушении природного пожара на площади 4 гектара в Истринском лесничестве в трех километрах севернее микрорайона Опалиха городского округа Красногорск."В трех километрах северо-западнее населенного пункта Насадкино в городском округе Дмитрова произошел низовой лесной пожар на площади 4,5 гектара", - сказал собеседник агенства.По его словам, в настоящее время возгорание удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут 25 человек и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20210712/pozhar-1740943973.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), дмитров, происшествия