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Еще один лесной пожар возник в Подмосковье
Еще один лесной пожар возник в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2021
Еще один лесной пожар возник в Подмосковье
Еще один природный пожар возник в Подмосковье, на площади порядка 4,5 га вблизи Дмитрова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
московская область (подмосковье)
дмитров
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Еще один природный пожар возник в Подмосковье, на площади порядка 4,5 га вблизи Дмитрова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о тушении природного пожара на площади 4 гектара в Истринском лесничестве в трех километрах севернее микрорайона Опалиха городского округа Красногорск."В трех километрах северо-западнее населенного пункта Насадкино в городском округе Дмитрова произошел низовой лесной пожар на площади 4,5 гектара", - сказал собеседник агенства.По его словам, в настоящее время возгорание удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут 25 человек и 9 единиц техники.
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московская область (подмосковье), дмитров, происшествия
Еще один лесной пожар возник в Подмосковье
17:55 12.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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В Подмосковье горят леса в районе Дмитрова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Еще один природный пожар возник в Подмосковье, на площади порядка 4,5 га вблизи Дмитрова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о тушении природного пожара на площади 4 гектара в Истринском лесничестве в трех километрах севернее микрорайона Опалиха городского округа Красногорск.
Пожар в лесу у поселка Сосновый бор в Воронежской области. 2 августа 2010 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 15:39
В Истринском районе Подмосковья загорелся лес
"В трех километрах северо-западнее населенного пункта Насадкино в городском округе Дмитрова произошел низовой лесной пожар на площади 4,5 гектара", - сказал собеседник агенства.
По его словам, в настоящее время возгорание удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут 25 человек и 9 единиц техники.
 
Московская область (Подмосковье)ДмитровПроисшествия
 
 
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