https://ria.ru/20210712/pozhar-1740971933.html
Еще один лесной пожар возник в Подмосковье
Еще один лесной пожар возник в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2021
Еще один лесной пожар возник в Подмосковье
Еще один природный пожар возник в Подмосковье, на площади порядка 4,5 га вблизи Дмитрова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
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дмитров
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Еще один природный пожар возник в Подмосковье, на площади порядка 4,5 га вблизи Дмитрова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о тушении природного пожара на площади 4 гектара в Истринском лесничестве в трех километрах севернее микрорайона Опалиха городского округа Красногорск."В трех километрах северо-западнее населенного пункта Насадкино в городском округе Дмитрова произошел низовой лесной пожар на площади 4,5 гектара", - сказал собеседник агенства.По его словам, в настоящее время возгорание удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут 25 человек и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20210712/pozhar-1740943973.html
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московская область (подмосковье), дмитров, происшествия
Еще один лесной пожар возник в Подмосковье
В Подмосковье горят леса в районе Дмитрова