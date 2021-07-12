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В Московской области загорелся многоквартирный дом
В Московской области загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 12.07.2021
В Московской области загорелся многоквартирный дом
Пожар произошел в многоквартирном доме на Новинском шоссе в Подмосковье, огонь локализован на площади 70 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:58
2021-07-12T16:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме на Новинском шоссе в Подмосковье, огонь локализован на площади 70 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС."Локализация на площади 70 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что информация о пострадавших уточняется.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
В Московской области загорелся многоквартирный дом
16:58 12.07.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Многоквартирный дом загорелся в Московской области на площади 70 квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме на Новинском шоссе в Подмосковье, огонь локализован на площади 70 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"Локализация на площади 70 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что информация о пострадавших уточняется.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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