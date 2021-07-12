https://ria.ru/20210712/pozhar-1740959279.html

В Московской области загорелся многоквартирный дом

В Московской области загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 12.07.2021

В Московской области загорелся многоквартирный дом

Пожар произошел в многоквартирном доме на Новинском шоссе в Подмосковье, огонь локализован на площади 70 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:58

2021-07-12T16:58

2021-07-12T16:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме на Новинском шоссе в Подмосковье, огонь локализован на площади 70 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС."Локализация на площади 70 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20210709/barnaul-1740546013.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия