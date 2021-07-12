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В Истринском районе Подмосковья загорелся лес
В Истринском районе Подмосковья загорелся лес - РИА Новости, 12.07.2021
В Истринском районе Подмосковья загорелся лес
Вертолеты вылетели на тушение лесного пожара площадью порядка 3,5 гектаров в Истринском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:39
2021-07-12T15:39
2021-07-12T16:01
московский авиационный центр
ка-32
истринский район
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вертолеты вылетели на тушение лесного пожара площадью порядка 3,5 гектаров в Истринском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, на тушение пожара вылетели вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра.В МЧС сообщили, что пожар не угрожает населенным пунктам.
истринский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московский авиационный центр, ка-32, истринский район, московская область (подмосковье), происшествия
В Истринском районе Подмосковья загорелся лес
15:39 12.07.2021 (обновлено: 16:01 12.07.2021)
В Истринском районе Подмосковья загорелся лес, на тушение вылетели вертолеты