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В Истринском районе Подмосковья загорелся лес

В Истринском районе Подмосковья загорелся лес - РИА Новости, 12.07.2021

В Истринском районе Подмосковья загорелся лес

Вертолеты вылетели на тушение лесного пожара площадью порядка 3,5 гектаров в Истринском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:39

2021-07-12T15:39

2021-07-12T16:01

московский авиационный центр

ка-32

истринский район

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вертолеты вылетели на тушение лесного пожара площадью порядка 3,5 гектаров в Истринском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, на тушение пожара вылетели вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра.В МЧС сообщили, что пожар не угрожает населенным пунктам.

истринский район

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный центр, ка-32, истринский район, московская область (подмосковье), происшествия