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Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели
Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели - РИА Новости, 12.07.2021
Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели
Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, а к субботе ожидаются освежающие ливни с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:15
2021-07-12T18:15
2021-07-12T22:21
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, а к субботе ожидаются освежающие ливни с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во вторник и среду будет малооблачно, много солнца. Но с четверга — во второй половине недели — атмосфера начнет приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами короткие дожди, хотя температура останется около 30 градусов."Ливни жару не собьют, но станут предпродажной подготовкой к перемене атмосферной ситуации, которая нагрянет к нам в выходные. К субботе прорвется атмосферный фронт и принесет нормальные освежающие ливни с грозами, температура понизится до плюс 25-30. Из зоны экстремальной жары мы выйдем до комфортных показателей", — добавил синоптик.
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погода, москва, общество
Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели
18:15 12.07.2021 (обновлено: 22:21 12.07.2021)
Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, а к субботе ожидаются освежающие ливни с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня из-за затока полярного воздуха через часть Европейской России к нам подкачал относительно прохладный воздух, жара на пару градусов снизилась по отношению к предыдущему дню. Мы обошлись без рекордов. Но завтра и послезавтра в Москве будут побиты два рекорда. Ожидается плюс 32-34 в Москве, плюс 30-35 по области. Эти два дня — последний фронт экстремальной жары", — рассказал Тишковец.
По его словам, во вторник и среду будет малооблачно, много солнца. Но с четверга — во второй половине недели — атмосфера начнет приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами короткие дожди, хотя температура останется около 30 градусов.
"Ливни жару не собьют, но станут предпродажной подготовкой к перемене атмосферной ситуации, которая нагрянет к нам в выходные. К субботе прорвется атмосферный фронт и принесет нормальные освежающие ливни с грозами, температура понизится до плюс 25-30. Из зоны экстремальной жары мы выйдем до комфортных показателей", — добавил синоптик.