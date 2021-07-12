https://ria.ru/20210712/pogoda-1740976448.html

Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели

Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели - РИА Новости, 12.07.2021

Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели

Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, а к субботе ожидаются освежающие ливни с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:15

2021-07-12T18:15

2021-07-12T22:21

погода

москва

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, а к субботе ожидаются освежающие ливни с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во вторник и среду будет малооблачно, много солнца. Но с четверга — во второй половине недели — атмосфера начнет приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами короткие дожди, хотя температура останется около 30 градусов."Ливни жару не собьют, но станут предпродажной подготовкой к перемене атмосферной ситуации, которая нагрянет к нам в выходные. К субботе прорвется атмосферный фронт и принесет нормальные освежающие ливни с грозами, температура понизится до плюс 25-30. Из зоны экстремальной жары мы выйдем до комфортных показателей", — добавил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/dacha-1740399757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество