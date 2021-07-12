https://ria.ru/20210712/pogoda-1740942154.html

В Татарстане объявили штормовое предупреждение

В Татарстане объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.07.2021

В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане на вторник, 13 июля, в республике ожидаются грозы, сильный дождь, град и ветер до 24 метров в секунду, сообщает... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:35

2021-07-12T15:35

2021-07-12T15:35

россия

погода

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане на вторник, 13 июля, в республике ожидаются грозы, сильный дождь, град и ветер до 24 метров в секунду, сообщает гидрометцентр республики."Ночью и днём 13 июля на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 метров в секунду, в период с 13 до 22 часов – локально шквал до 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.По информации гидрометцентра, температура воздуха во вторник составит ночью 11-16 градусов, в западных районах – до 19 градусов, днем – 26-31 градус.В среду и четверг, по прогнозам, регион по-прежнему будет находиться в теплой и неустойчивой воздушной массе. Также местами будут отмечаться кратковременные дожди с грозами, локально – сильные, при грозах усиления ветра до 15-22 метров в секунду, в отдельных районах возможен град. Температура ночью составят 14-19 градусов, днем – 25-30 градусов.

https://ria.ru/20210705/pogoda-1739854761.html

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россия, погода, республика татарстан (татарстан), общество