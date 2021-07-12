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В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.07.2021
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщает в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:18
2021-07-12T12:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщает в понедельник управление МЧС РФ по региону.Сейчас в Белгородской области 29 градусов тепла.Ранее штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявили в Воронежской и Курской областях.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, общество
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
12:18 12.07.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары в Белгородской области

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщает в понедельник управление МЧС РФ по региону.
"Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля 2021 года местами по Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов", - говорится в сообщении.
Сейчас в Белгородской области 29 градусов тепла.
Ранее штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявили в Воронежской и Курской областях.
Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгородская областьОбщество
 
 
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