https://ria.ru/20210712/pogoda-1740899348.html

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.07.2021

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщает в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:18

2021-07-12T12:18

2021-07-12T12:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до 37 градусов, сообщает в понедельник управление МЧС РФ по региону.Сейчас в Белгородской области 29 градусов тепла.Ранее штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявили в Воронежской и Курской областях.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.

https://ria.ru/20210712/krym-1740869698.html

белгородская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, общество