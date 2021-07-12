https://ria.ru/20210712/pogoda-1740863492.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.07.2021

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Малооблачная погода и до 32 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T07:41

2021-07-12T07:41

2021-07-12T07:41

александр синенков

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Малооблачная погода и до 32 тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 30-32, в Подмосковье – плюс 28-33", - сообщил синоптик.В столице прогнозируется восточный ветер один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20210711/zhara-1740791286.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество