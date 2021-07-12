https://ria.ru/20210712/pamyatnik-1740921007.html

Под Харьковом восстановили памятный знак дружбы России и Украины

Под Харьковом восстановили памятный знак дружбы России и Украины - РИА Новости, 12.07.2021

Под Харьковом восстановили памятный знак дружбы России и Украины

Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" восстановили памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов",... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:03

2021-07-12T14:03

2021-07-12T14:03

оппозиционная платформа - за жизнь

москва

киев

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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" восстановили памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов", установленный под Харьковом в память о Переяславской Раде 1654 года, сообщил в понедельник глава городской организации партии в Харькове Андрей Лесик.Ранее представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно восстанавливали памятный знак дружбы украинского и русского народов. После последнего восстановления он простоял лишь пару часов и был разрушен радикалами."Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины. Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим ещё раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь… Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов", - написал Лесик на своей странице в Facebook.По его мнению, современная политика разъединяет два народа, но духовность, культура и общие исторические корни - залог будущего их процветания. В качестве доказательства Лесик опубликовал фото восстановленного памятного знака.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210708/kiev-1740431139.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, москва, киев, в мире