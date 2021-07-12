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Глава Аксайского района Ростовской области ушел в отставку
Глава Аксайского района Ростовской области ушел в отставку - РИА Новости, 12.07.2021
Глава Аксайского района Ростовской области ушел в отставку
Собрание депутатов Аксайского района Ростовской области утвердило отставку главы района Виталия Борзенко, который подозревается в мошенничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:05
2021-07-12T09:05
аксайский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Собрание депутатов Аксайского района Ростовской области утвердило отставку главы района Виталия Борзенко, который подозревается в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель администрации Аксайского района.По его словам, Борзенко написал заявление на увольнение по собственному желанию. "Депутаты Аксайского района его отставку утвердили. Принято решение о прекращении его полномочий, на основании которого расторгнут контракт", - сказал он. Обязанности главы районной администрации по-прежнему исполняет Константин Доморовский, добавил собеседник агентства.В ближайшее время планируется объявить конкурс по выбору нового главы района.Борзенко был задержан в середине апреля. Позже суд арестовал его до 11 августа. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.
https://ria.ru/20210708/otstavka-1740419081.html
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аксайский район, ростовская область, происшествия
Глава Аксайского района Ростовской области ушел в отставку
09:05 12.07.2021
 
© Фото : администрация Аксайского районаГлава администрации Аксайского района Виталий Борзенко
Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : администрация Аксайского района

Находящийся под следствием глава Аксайского района Ростовской области ушел в отставку

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Собрание депутатов Аксайского района Ростовской области утвердило отставку главы района Виталия Борзенко, который подозревается в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель администрации Аксайского района.
По его словам, Борзенко написал заявление на увольнение по собственному желанию. "Депутаты Аксайского района его отставку утвердили. Принято решение о прекращении его полномочий, на основании которого расторгнут контракт", - сказал он. Обязанности главы районной администрации по-прежнему исполняет Константин Доморовский, добавил собеседник агентства.
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В ближайшее время планируется объявить конкурс по выбору нового главы района.
Борзенко был задержан в середине апреля. Позже суд арестовал его до 11 августа. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.
Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.
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