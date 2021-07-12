Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2"
Зеленский на встрече с Меркель намерен поднять вопрос остановки "Северного потока — 2"
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель поднимет вопрос остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Зеленский в понедельник находится с визитом в Берлине, где должна состояться его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Он едет на эту встречу подготовленным. О вреде этого проекта для Украины он не устает говорить. И, что вред этот будет не только экономическим, но и будет касаться безопасности, что много стран попадут в зависимость от газа, который уже сейчас дорожает… Владимир Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить строительство "Северного потока — 2" аж до момента, пока им не пойдет газ, и даже после этого. Поэтому, я думаю, это является программой максимум (от визита – ред.)", - сказал Никифоров журналистам в Берлине, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
По его словам, Зеленский считает, что газопровод "Северный поток — 2" - это давно не вопрос экономики, это вопрос безопасности.
"Президент Владимир Зеленский будет пытаться остановить строительство "Северного потока — 2". Если не удастся это сделать, то о компенсациях не говорим, говорим об определённых гарантиях в безопасности. И самое вероятное, если о них будет идти речь, то эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным путём временно оккупированных территорий. Я думаю, что на это мы можем поменять", - сказал Никифоров.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"