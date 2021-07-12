Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html
Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2"
Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.07.2021
Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель поднимет вопрос остановки строительства газопровода "Северный поток — 2",... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:44
2021-07-12T17:44
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
владимир зеленский
ангела меркель
германия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577271922_0:49:1042:636_1920x0_80_0_0_1fc0430f8a8d3063b17712a90d27da2c.jpg
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель поднимет вопрос остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.Зеленский в понедельник находится с визитом в Берлине, где должна состояться его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель."Он едет на эту встречу подготовленным. О вреде этого проекта для Украины он не устает говорить. И, что вред этот будет не только экономическим, но и будет касаться безопасности, что много стран попадут в зависимость от газа, который уже сейчас дорожает… Владимир Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить строительство "Северного потока — 2" аж до момента, пока им не пойдет газ, и даже после этого. Поэтому, я думаю, это является программой максимум (от визита – ред.)", - сказал Никифоров журналистам в Берлине, трансляцию вел телеканал "Украина 24".По его словам, Зеленский считает, что газопровод "Северный поток — 2" - это давно не вопрос экономики, это вопрос безопасности."Президент Владимир Зеленский будет пытаться остановить строительство "Северного потока — 2". Если не удастся это сделать, то о компенсациях не говорим, говорим об определённых гарантиях в безопасности. И самое вероятное, если о них будет идти речь, то эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным путём временно оккупированных территорий. Я думаю, что на это мы можем поменять", - сказал Никифоров."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210712/ekspluatatsiya-1740947765.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
россия
балтийское море
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577271922_115:29:1003:695_1920x0_80_0_0_547567af30bd281ee79d70141ecbd3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, ангела меркель, германия, сша, украина, в мире
Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2"
17:44 12.07.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

Зеленский на встрече с Меркель намерен поднять вопрос остановки "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель поднимет вопрос остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Зеленский в понедельник находится с визитом в Берлине, где должна состояться его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Он едет на эту встречу подготовленным. О вреде этого проекта для Украины он не устает говорить. И, что вред этот будет не только экономическим, но и будет касаться безопасности, что много стран попадут в зависимость от газа, который уже сейчас дорожает… Владимир Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить строительство "Северного потока — 2" аж до момента, пока им не пойдет газ, и даже после этого. Поэтому, я думаю, это является программой максимум (от визита – ред.)", - сказал Никифоров журналистам в Берлине, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
По его словам, Зеленский считает, что газопровод "Северный поток — 2" - это давно не вопрос экономики, это вопрос безопасности.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 16:04
В Германии подготовят разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2"
"Президент Владимир Зеленский будет пытаться остановить строительство "Северного потока — 2". Если не удастся это сделать, то о компенсациях не говорим, говорим об определённых гарантиях в безопасности. И самое вероятное, если о них будет идти речь, то эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным путём временно оккупированных территорий. Я думаю, что на это мы можем поменять", - сказал Никифоров.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
Лента новостейМолния