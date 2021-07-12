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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/orgkomitet-1740969594.html
Митрополит Ювеналий исключен из комитета по юбилею Новодевичьей обители
Митрополит Ювеналий исключен из комитета по юбилею Новодевичьей обители - РИА Новости, 12.07.2021
Митрополит Ювеналий исключен из комитета по юбилею Новодевичьей обители
Митрополит на покое Ювеналий (Поярков) исключен из состава оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Новодевичьего монастыря в 2024 году, сопредседателем РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:41
2021-07-12T17:41
религия и мировоззрение
россия
юнеско
московская патриархия
владимир путин
москва
смоленск
справки
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Митрополит на покое Ювеналий (Поярков) исключен из состава оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Новодевичьего монастыря в 2024 году, сопредседателем которого он был, говорится в опубликованном в понедельник распоряжении правительства РФ."Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва)... следующие изменения:... исключить из состава организационного комитета Ювеналия", - говорится в документе.Сопредседателем оргкомитета при этом назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), который был включен в оргкомитет в мае 2020 года.Митрополит Поярков в апреле 2021 года по решению Священного синода был отправлен на покой в соответствии с его прошением. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел (Пономарев) после этого стал наместником новосозданной Московской митрополии вместо него. В июне митрополит Ювеналий по решению Синода также покинул пост председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь на юго-западе Москвы был основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году в ходе русско-литовской войны. Архитектурный ансамбль монастыря, образец московского барокко, находится под охраной ЮНЕСКО с 2004 года как памятник всемирного культурного наследия.Президент России Владимир Путин в 2017 году подписал указ о праздновании в 2024 году 500-летия Новодевичьего монастыря. Вслед за этим правительство образовало оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердило его состав, который корректировался в 2020 году.
https://ria.ru/20210617/yuvenaliy-1737492769.html
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россия, юнеско, московская патриархия, владимир путин, москва, смоленск, справки

Митрополит Ювеналий исключен из комитета по юбилею Новодевичьей обители

17:41 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Митрополит на покое Ювеналий (Поярков) исключен из состава оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Новодевичьего монастыря в 2024 году, сопредседателем которого он был, говорится в опубликованном в понедельник распоряжении правительства РФ.
"Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва)... следующие изменения:... исключить из состава организационного комитета Ювеналия", - говорится в документе.
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Сопредседателем оргкомитета при этом назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), который был включен в оргкомитет в мае 2020 года.
Митрополит Поярков в апреле 2021 года по решению Священного синода был отправлен на покой в соответствии с его прошением. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел (Пономарев) после этого стал наместником новосозданной Московской митрополии вместо него. В июне митрополит Ювеналий по решению Синода также покинул пост председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь на юго-западе Москвы был основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году в ходе русско-литовской войны. Архитектурный ансамбль монастыря, образец московского барокко, находится под охраной ЮНЕСКО с 2004 года как памятник всемирного культурного наследия.
Президент России Владимир Путин в 2017 году подписал указ о праздновании в 2024 году 500-летия Новодевичьего монастыря. Вслед за этим правительство образовало оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердило его состав, который корректировался в 2020 году.
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