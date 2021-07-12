https://ria.ru/20210712/orgkomitet-1740969594.html

Митрополит Ювеналий исключен из комитета по юбилею Новодевичьей обители

Митрополит Ювеналий исключен из комитета по юбилею Новодевичьей обители - РИА Новости, 12.07.2021

Митрополит Ювеналий исключен из комитета по юбилею Новодевичьей обители

Митрополит на покое Ювеналий (Поярков) исключен из состава оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Новодевичьего монастыря в 2024 году, сопредседателем РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:41

2021-07-12T17:41

2021-07-12T17:41

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Митрополит на покое Ювеналий (Поярков) исключен из состава оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Новодевичьего монастыря в 2024 году, сопредседателем которого он был, говорится в опубликованном в понедельник распоряжении правительства РФ."Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва)... следующие изменения:... исключить из состава организационного комитета Ювеналия", - говорится в документе.Сопредседателем оргкомитета при этом назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), который был включен в оргкомитет в мае 2020 года.Митрополит Поярков в апреле 2021 года по решению Священного синода был отправлен на покой в соответствии с его прошением. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел (Пономарев) после этого стал наместником новосозданной Московской митрополии вместо него. В июне митрополит Ювеналий по решению Синода также покинул пост председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь на юго-западе Москвы был основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году в ходе русско-литовской войны. Архитектурный ансамбль монастыря, образец московского барокко, находится под охраной ЮНЕСКО с 2004 года как памятник всемирного культурного наследия.Президент России Владимир Путин в 2017 году подписал указ о праздновании в 2024 году 500-летия Новодевичьего монастыря. Вслед за этим правительство образовало оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердило его состав, который корректировался в 2020 году.

https://ria.ru/20210617/yuvenaliy-1737492769.html

https://ria.ru/20210414/yuvenaliy-1728323232.html

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россия, юнеско, московская патриархия, владимир путин, москва, смоленск, справки