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Григоренко назвал плюсы досудебного обжалования решений надзорных органов
Григоренко назвал плюсы досудебного обжалования решений надзорных органов - РИА Новости, 12.07.2021
Григоренко назвал плюсы досудебного обжалования решений надзорных органов
Система обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов, которая начнет действовать с 2023 года, сократит временные и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:40
2021-07-12T09:41
россия
дмитрий григоренко
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Система обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов, которая начнет действовать с 2023 года, сократит временные и финансовые издержки граждан и нагрузку на суды, а также позволит наладить более эффективную работу ведомств, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.Он отметил, что система досудебного рассмотрения решений уже доказала свою эффективность: в Федеральной налоговой службе, где такая практика стала обязательной с 2014 года, количество обращений в суды снизилось в разы."Важно также, что с помощью этого механизма мы сможем получить объективные данные о том, какие аспекты деятельности этих ведомств вызывают наибольшее количество нареканий. Будут понятны виды нарушений, причины жалоб, что именно оспаривается. Работая с этой фактурой, мы поймем, что нужно менять, где работать с проверяющими и принять меры для повышения эффективности их работы", - подчеркнул Григоренко.Процедура обязательного досудебного обжалования является частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую ведет правительство. Вице-премьер рассказал, что в рамках этой работы под регуляторную "гильотину" попали более 12 тысяч актов - это более 90% всех актов, содержащих обязательные требования, при этом большая часть - документы советских времен, еще остававшиеся в силе.По словам Григоренко, на смену прежнему регулированию пришло новое, составленное с учетом современных реалий - было принято почти 450 актов.
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россия, дмитрий григоренко, общество
Григоренко назвал плюсы досудебного обжалования решений надзорных органов
09:40 12.07.2021 (обновлено: 09:41 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2021
Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вице-премьер Григоренко: досудебное обжалование решений надзорных органов сократит издержки

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Система обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов, которая начнет действовать с 2023 года, сократит временные и финансовые издержки граждан и нагрузку на суды, а также позволит наладить более эффективную работу ведомств, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
"В чем плюсы такой системы: она позволяет сделать взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, сократить временные и финансовые издержки, снизить нагрузку на суды", - сказал Григоренко в интервью "Российской газете".
Он отметил, что система досудебного рассмотрения решений уже доказала свою эффективность: в Федеральной налоговой службе, где такая практика стала обязательной с 2014 года, количество обращений в суды снизилось в разы.
"Важно также, что с помощью этого механизма мы сможем получить объективные данные о том, какие аспекты деятельности этих ведомств вызывают наибольшее количество нареканий. Будут понятны виды нарушений, причины жалоб, что именно оспаривается. Работая с этой фактурой, мы поймем, что нужно менять, где работать с проверяющими и принять меры для повышения эффективности их работы", - подчеркнул Григоренко.
Процедура обязательного досудебного обжалования является частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую ведет правительство. Вице-премьер рассказал, что в рамках этой работы под регуляторную "гильотину" попали более 12 тысяч актов - это более 90% всех актов, содержащих обязательные требования, при этом большая часть - документы советских времен, еще остававшиеся в силе.
По словам Григоренко, на смену прежнему регулированию пришло новое, составленное с учетом современных реалий - было принято почти 450 актов.
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