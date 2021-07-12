https://ria.ru/20210712/obzhalovanie-1740872020.html

Григоренко назвал плюсы досудебного обжалования решений надзорных органов

Григоренко назвал плюсы досудебного обжалования решений надзорных органов - РИА Новости, 12.07.2021

Григоренко назвал плюсы досудебного обжалования решений надзорных органов

Система обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов, которая начнет действовать с 2023 года, сократит временные и... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:40

2021-07-12T09:40

2021-07-12T09:41

россия

дмитрий григоренко

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Система обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов, которая начнет действовать с 2023 года, сократит временные и финансовые издержки граждан и нагрузку на суды, а также позволит наладить более эффективную работу ведомств, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.Он отметил, что система досудебного рассмотрения решений уже доказала свою эффективность: в Федеральной налоговой службе, где такая практика стала обязательной с 2014 года, количество обращений в суды снизилось в разы."Важно также, что с помощью этого механизма мы сможем получить объективные данные о том, какие аспекты деятельности этих ведомств вызывают наибольшее количество нареканий. Будут понятны виды нарушений, причины жалоб, что именно оспаривается. Работая с этой фактурой, мы поймем, что нужно менять, где работать с проверяющими и принять меры для повышения эффективности их работы", - подчеркнул Григоренко.Процедура обязательного досудебного обжалования является частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую ведет правительство. Вице-премьер рассказал, что в рамках этой работы под регуляторную "гильотину" попали более 12 тысяч актов - это более 90% всех актов, содержащих обязательные требования, при этом большая часть - документы советских времен, еще остававшиеся в силе.По словам Григоренко, на смену прежнему регулированию пришло новое, составленное с учетом современных реалий - было принято почти 450 актов.

https://realty.ria.ru/20210630/sudy-1739226284.html

россия

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россия, дмитрий григоренко, общество