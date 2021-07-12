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Форум по маркетингу в недвижимости пройдет 6 сентября

Форум по маркетингу в недвижимости пройдет 6 сентября - РИА Новости, 12.07.2021

Форум по маркетингу в недвижимости пройдет 6 сентября

REPA (Real Estate Professionals’ Association) - единственная ассоциация, которая объединяет профессионалов рынка недвижимости с 2005 года. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:05

2021-07-12T13:05

2021-07-12T13:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 июл — Пресс-служба REPA (Real Estate Professionals’ Association). REPA (Real Estate Professionals’ Association) - единственная ассоциация, которая объединяет профессионалов рынка недвижимости с 2005 года.Более 300 специалистов рынка недвижимости соберутся офлайн 6 сентября в Москве на ежегодном Форуме по маркетингу в недвижимости, организованном Ассоциацией REPA. Участников ждут яркие кейсы крупных московских и региональных девелоперских компаний, эффективные маркетинговые инструменты от экспертов отрасли и новые деловые знакомства. Организаторы сообщают про обновленный формат, а также запланированный сюрприз, который привлечет новые имена и расширит сложившийся круг посетителей и почитателей Форума. В рамках форума состоится три панельные дискуссии, баттл маркетинговых концепций и лучших инсайтов, а также стратегическая сессия по digital. Спикеры, модераторы и программа будет обновляться на сайте форума. По вопросам участия: Елена Суранова e-mail: lena@repa-pr.ru телефон: +7 (910) 461 49 61Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пресс-релизы