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Истребители США прибыли в Болгарию для участия в учениях

Истребители США прибыли в Болгарию для участия в учениях - РИА Новости, 12.07.2021

Истребители США прибыли в Болгарию для участия в учениях

Восемь американских истребителей F-16 Fighting Falcon прибыли на базу "Граф Игнатиево" в Болгарии для участия в учениях Thracian Star 21, сообщает Командование... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:44

2021-07-12T14:44

2021-07-12T14:44

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Восемь американских истребителей F-16 Fighting Falcon прибыли на базу "Граф Игнатиево" в Болгарии для участия в учениях Thracian Star 21, сообщает Командование ВВС США в Европе.Как сообщается, в ходе учений США и Болгария отработают быстрое развертывание в удаленных районах. Учения также направлены на "обеспечение эффективных сил для стабильности в регионе".Истребители F-16 Fighting Falcon постоянно базируются на базе "Авиано" в Италии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, f-16, нато, сша, болгария, в мире