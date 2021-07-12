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Истребители США прибыли в Болгарию для участия в учениях
Истребители США прибыли в Болгарию для участия в учениях - РИА Новости, 12.07.2021
Истребители США прибыли в Болгарию для участия в учениях
Восемь американских истребителей F-16 Fighting Falcon прибыли на базу "Граф Игнатиево" в Болгарии для участия в учениях Thracian Star 21, сообщает Командование... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:44
2021-07-12T14:44
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Восемь американских истребителей F-16 Fighting Falcon прибыли на базу "Граф Игнатиево" в Болгарии для участия в учениях Thracian Star 21, сообщает Командование ВВС США в Европе.Как сообщается, в ходе учений США и Болгария отработают быстрое развертывание в удаленных районах. Учения также направлены на "обеспечение эффективных сил для стабильности в регионе".Истребители F-16 Fighting Falcon постоянно базируются на базе "Авиано" в Италии.
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ввс сша, f-16, нато, сша, болгария, в мире
Истребители США прибыли в Болгарию для участия в учениях
14:44 12.07.2021
 
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes

Истребители США F-16 прибыли в Болгарию для участия в учениях Thracian Star 21

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Восемь американских истребителей F-16 Fighting Falcon прибыли на базу "Граф Игнатиево" в Болгарии для участия в учениях Thracian Star 21, сообщает Командование ВВС США в Европе.
Как сообщается, в ходе учений США и Болгария отработают быстрое развертывание в удаленных районах. Учения также направлены на "обеспечение эффективных сил для стабильности в регионе".
"Участие в многонациональных учениях по типу Thracian Star 21 укрепляет наши профессиональные отношения и в целом способствует лучшей координации с силами союзников и партнеров во времена кризиса", - говорится в заявлении.
Истребители F-16 Fighting Falcon постоянно базируются на базе "Авиано" в Италии.
 
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