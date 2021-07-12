В ООН обеспокоились использованием наемников в мире
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Joseph Odelyn
Заместитель генсека ООН заявил, что организация обеспокоена использованием наемников в мире
ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН обеспокоена использованием наемников во всем мире, в том числе в Гаити, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Потребуется провести полное расследование, прежде чем мы узнаем, что на самом деле там произошло", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли генсек использованием наемников для убийства президента Гаити.
"Конечно, мы обеспокоены в связи с деятельностью наемников в различных частях мира, и наша обеспокоенность в этом случае такая же, как и где бы то ни было еще. Мы хотим видеть, что никакого иностранного вмешательства нет в суверенные дела любого государства", - добавил он.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них - граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
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