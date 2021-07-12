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Новости Подмосковья
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Более 500 аварийных и недостроенных зданий ликвидировали в МО
Более 500 аварийных и недостроенных зданий ликвидировали в МО - РИА Новости, 12.07.2021
Более 500 аварийных и недостроенных зданий ликвидировали в МО
С начала 2021 года в Московской области ликвидировали 543 аварийных, недостроенных и построенных незаконно здания. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:14
2021-07-12T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. С начала 2021 года в Московской области ликвидировали 543 аварийных, недостроенных и построенных незаконно здания. Об этом сообщил телеканал "360"."За первое полугодие 2021 года Мособлархитектуре совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления удалось ликвидировать 543 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объекта, в том числе 308 объектов (57%) снесено и 235 объектов (43%) достроено, приведено в соответствие установленным требованиям", – отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он добавил, что темпы ликвидации непригодных для жилья зданий растут – в прошлом году за такой же период было ликвидировано всего 392 здания. Впоследствии в Московской области планируют устранить все здания, которые непригодны для жилья и портят архитектурный облик. Аварийные здания и недострои ликвидируют в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева. "Всего на сегодняшний день в работе находятся еще 2617 объектов. Примерно столько же ликвидировано за 3,5 года с момента начала нашей совместной работы с коллегами в этом направлении", –уточнил Гордиенко.
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московская область (подмосковье)

Более 500 аварийных и недостроенных зданий ликвидировали в МО

19:14 12.07.2021
 
© РИА НовостиСнос многоэтажного здания
Снос многоэтажного здания - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. С начала 2021 года в Московской области ликвидировали 543 аварийных, недостроенных и построенных незаконно здания. Об этом сообщил телеканал "360".
"За первое полугодие 2021 года Мособлархитектуре совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления удалось ликвидировать 543 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объекта, в том числе 308 объектов (57%) снесено и 235 объектов (43%) достроено, приведено в соответствие установленным требованиям", – отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что темпы ликвидации непригодных для жилья зданий растут – в прошлом году за такой же период было ликвидировано всего 392 здания.
Впоследствии в Московской области планируют устранить все здания, которые непригодны для жилья и портят архитектурный облик. Аварийные здания и недострои ликвидируют в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева.
"Всего на сегодняшний день в работе находятся еще 2617 объектов. Примерно столько же ликвидировано за 3,5 года с момента начала нашей совместной работы с коллегами в этом направлении", –уточнил Гордиенко.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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