https://ria.ru/20210712/mosoblarkhitektura-1740988140.html

Более 500 аварийных и недостроенных зданий ликвидировали в МО

Более 500 аварийных и недостроенных зданий ликвидировали в МО - РИА Новости, 12.07.2021

Более 500 аварийных и недостроенных зданий ликвидировали в МО

С начала 2021 года в Московской области ликвидировали 543 аварийных, недостроенных и построенных незаконно здания. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:14

2021-07-12T19:14

2021-07-12T19:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. С начала 2021 года в Московской области ликвидировали 543 аварийных, недостроенных и построенных незаконно здания. Об этом сообщил телеканал "360"."За первое полугодие 2021 года Мособлархитектуре совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления удалось ликвидировать 543 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объекта, в том числе 308 объектов (57%) снесено и 235 объектов (43%) достроено, приведено в соответствие установленным требованиям", – отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он добавил, что темпы ликвидации непригодных для жилья зданий растут – в прошлом году за такой же период было ликвидировано всего 392 здания. Впоследствии в Московской области планируют устранить все здания, которые непригодны для жилья и портят архитектурный облик. Аварийные здания и недострои ликвидируют в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева. "Всего на сегодняшний день в работе находятся еще 2617 объектов. Примерно столько же ликвидировано за 3,5 года с момента начала нашей совместной работы с коллегами в этом направлении", –уточнил Гордиенко.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)