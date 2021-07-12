https://ria.ru/20210712/migratsiya-1740926618.html
ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией
ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией - РИА Новости, 12.07.2021
ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией
Еврокомиссия готова оказать финансовую помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией на 10 миллионов евро, которые могут быть выделены в августе, заявила... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:29
2021-07-12T14:29
2021-07-12T14:29
ингрида шимоните
александр лукашенко
еврокомиссия
литва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готова оказать финансовую помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией на 10 миллионов евро, которые могут быть выделены в августе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон."ЕК готова поддержать Литву... на сумму 10 миллионов евро, которые могут быть выделены... в течение лета, в августе", - сказала она, выступая в комитете Европарламента.Литва в последнее время заявляет о серьезном росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.Ранее представитель пресс-службы ЕК сообщал РИА Новости, что Еврокомиссия не финансирует создание заграждений, однако готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне проблем с нелегальной миграцией.
https://ria.ru/20210712/operatsiya-1740879219.html
https://ria.ru/20210710/zabor-1740737537.html
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ингрида шимоните, александр лукашенко, еврокомиссия, литва, в мире
ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией
ЕК готова оказать финпомощь Литве на 10 миллионов евро из-за ситуации с нелегальной миграцией