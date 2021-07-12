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ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией
ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией - РИА Новости, 12.07.2021
ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией
Еврокомиссия готова оказать финансовую помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией на 10 миллионов евро, которые могут быть выделены в августе, заявила... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:29
2021-07-12T14:29
ингрида шимоните
александр лукашенко
еврокомиссия
литва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готова оказать финансовую помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией на 10 миллионов евро, которые могут быть выделены в августе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон."ЕК готова поддержать Литву... на сумму 10 миллионов евро, которые могут быть выделены... в течение лета, в августе", - сказала она, выступая в комитете Европарламента.Литва в последнее время заявляет о серьезном росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.Ранее представитель пресс-службы ЕК сообщал РИА Новости, что Еврокомиссия не финансирует создание заграждений, однако готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне проблем с нелегальной миграцией.
https://ria.ru/20210712/operatsiya-1740879219.html
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ингрида шимоните, александр лукашенко, еврокомиссия, литва, в мире
ЕК готова оказать помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией
14:29 12.07.2021
 
© REUTERS / Janis LaizansЛитовские пограничники задерживают мигрантов на литовско-белорусской границе в Калвяе
Литовские пограничники задерживают мигрантов на литовско-белорусской границе в Калвяе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Janis Laizans

ЕК готова оказать финпомощь Литве на 10 миллионов евро из-за ситуации с нелегальной миграцией

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готова оказать финансовую помощь Литве из-за ситуации с нелегальной миграцией на 10 миллионов евро, которые могут быть выделены в августе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
"ЕК готова поддержать Литву... на сумму 10 миллионов евро, которые могут быть выделены... в течение лета, в августе", - сказала она, выступая в комитете Европарламента.
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 10:33
Агентство ЕС начинает срочную операцию на границе Литвы с Белоруссией
Литва в последнее время заявляет о серьезном росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.
Ранее представитель пресс-службы ЕК сообщал РИА Новости, что Еврокомиссия не финансирует создание заграждений, однако готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне проблем с нелегальной миграцией.
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 16:00
В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе
 
Ингрида ШимонитеАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияЛитваВ мире
 
 
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