https://ria.ru/20210712/medotvod-1740940471.html

В Москве пресекли продажу поддельных медотводов от вакцинации

В Москве пресекли продажу поддельных медотводов от вакцинации - РИА Новости, 12.07.2021

В Москве пресекли продажу поддельных медотводов от вакцинации

Полицейские Москвы выявили очередной канал про продаже через интернет поддельных справок для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, сообщает... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:27

2021-07-12T15:27

2021-07-12T15:38

коронавирус в россии

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Полицейские Москвы выявили очередной канал про продаже через интернет поддельных справок для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные в сети Интернет обнаружили объявление о возможности получения за денежное вознаграждение документов о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции без прохождения соответствующего медицинского обследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Он рассказал, что работает курьером одной из служб доставки, а посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина. При этом выяснилось, что документы медицинским учреждением не выдавались.Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".В настоящее время оперативники проводят оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20210708/blokirovka-1740425225.html

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коронавирус в россии, москва, происшествия