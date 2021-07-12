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Facebook запустил в России платформу Marketplace
Facebook запустил в России платформу Marketplace - РИА Новости, 12.07.2021
Facebook запустил в России платформу Marketplace
Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, запустила в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:44
2021-07-12T18:44
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общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, запустила в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать друг у друга различные товары, сообщает компания."Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно", - отметила региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева, слова которой приводятся в сообщении.Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в соответствующий раздел на сайте или в мобильном приложении. Для настройки местоположения, цены и других параметров при покупке можно использовать фильтры.Компания рекомендует при размещении товаров следовать правилам торговли, при покупке использовать наличные, наложенный платеж или переводы между физическими лицами, избегать платежных ссылок и заходить непосредственно на сайт оплаты. "Помните, что личные чеки или данные банковских переводов могут быть поддельными", - напоминает Facebook.Кроме того, Facebook советует встречаться с продавцами и потенциальными покупателями в общественном месте, а если встреча проходит дома – брать с собой компаньона и рассказывать семье и знакомым о своих планах. Компания также советует соблюдать все рекомендации, связанные с предотвращением распространения коронавируса.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html
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россия, facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии, общество
Facebook запустил в России платформу Marketplace
18:44 12.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Facebook запустила в России платформу Marketplace, позволяющую продавать и покупать товары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, запустила в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать друг у друга различные товары, сообщает компания.
"Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно", - отметила региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева, слова которой приводятся в сообщении.
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Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в соответствующий раздел на сайте или в мобильном приложении. Для настройки местоположения, цены и других параметров при покупке можно использовать фильтры.
Компания рекомендует при размещении товаров следовать правилам торговли, при покупке использовать наличные, наложенный платеж или переводы между физическими лицами, избегать платежных ссылок и заходить непосредственно на сайт оплаты. "Помните, что личные чеки или данные банковских переводов могут быть поддельными", - напоминает Facebook.
Кроме того, Facebook советует встречаться с продавцами и потенциальными покупателями в общественном месте, а если встреча проходит дома – брать с собой компаньона и рассказывать семье и знакомым о своих планах. Компания также советует соблюдать все рекомендации, связанные с предотвращением распространения коронавируса.
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РоссияFacebookWhatsApp Inc.Марк ЦукербергКалифорнияТехнологииОбщество
 
 
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