https://ria.ru/20210712/marketplace-1740983053.html

Facebook запустил в России платформу Marketplace

Facebook запустил в России платформу Marketplace - РИА Новости, 12.07.2021

Facebook запустил в России платформу Marketplace

Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, запустила в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:44

2021-07-12T18:44

2021-07-12T18:44

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, запустила в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать друг у друга различные товары, сообщает компания."Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно", - отметила региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева, слова которой приводятся в сообщении.Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в соответствующий раздел на сайте или в мобильном приложении. Для настройки местоположения, цены и других параметров при покупке можно использовать фильтры.Компания рекомендует при размещении товаров следовать правилам торговли, при покупке использовать наличные, наложенный платеж или переводы между физическими лицами, избегать платежных ссылок и заходить непосредственно на сайт оплаты. "Помните, что личные чеки или данные банковских переводов могут быть поддельными", - напоминает Facebook.Кроме того, Facebook советует встречаться с продавцами и потенциальными покупателями в общественном месте, а если встреча проходит дома – брать с собой компаньона и рассказывать семье и знакомым о своих планах. Компания также советует соблюдать все рекомендации, связанные с предотвращением распространения коронавируса.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html

https://ria.ru/20210702/facebook-1739628947.html

россия

калифорния

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии, общество