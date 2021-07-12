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Макей заявил, что Минск не откажется от принципа многовекторности
Макей заявил, что Минск не откажется от принципа многовекторности - РИА Новости, 12.07.2021
Макей заявил, что Минск не откажется от принципа многовекторности
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не планирует отказываться от принципа многовекторности в своей внешней политике, но при РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:48
2021-07-12T11:07
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не планирует отказываться от принципа многовекторности в своей внешней политике, но при этом подтверждает планы развивать тесное всестороннее сотрудничество с Россией."Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа", - сказал Макей в интервью RT, опубликованном в понедельник на сайте телеканала.Вместе с тем, по его словам, "векторы могут быть разной длины и направленности". "И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях", - пояснил глава внешнеполитического ведомства."Понятие многовекторности не означает, что мы собираемся от кого-то уходить и к кому-то приходить, от кого-то отойти и к кому-то прильнуть. Отнюдь нет. Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения… И мы понимаем, что мы просто обязаны развивать всестороннее сотрудничество с Россией", - подчеркнул Макей.При этом он обратил внимание, что "принцип многовекторности сохраняет свою актуальность даже в сегодняшнее непростое время, когда у нас есть ряд трудностей в организации нашего взаимодействия со странами так называемого коллективного Запада". "Но, еще раз повторюсь, мы сегодня торгуем более чем с 170 государствами... Мы же не можем отказаться и от сотрудничества с такими странами, как Китай, Индия. Хорошие перспективы у нас рисуются на Африканском континенте. И сейчас мы работаем над тем, чтобы выработать новую, более активную стратегию продвижения наших интересов со странами Азии", - констатировал министр.В целом Макей заявил, что отдельные политики, журналисты и политологи уделяют гипертрофированное внимание термину "многовекторность". По его словам, это понятие присутствует в соответствующих законодательных актах о проведении внешней политики в разных странах, в том числе "Россия тоже говорит о многовекторной политике". "Для нас самое главное - экономика", - добавил белорусский министр, говоря о приоритетах внешней политики республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584964532.html
https://ria.ru/20210701/politika-1739345990.html
https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html
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владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире
Макей заявил, что Минск не откажется от принципа многовекторности
10:48 12.07.2021 (обновлено: 11:07 12.07.2021)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости

Владимир Макей заявил, что Минск не откажется от принципа многовекторности во внешней политике

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не планирует отказываться от принципа многовекторности в своей внешней политике, но при этом подтверждает планы развивать тесное всестороннее сотрудничество с Россией.
"Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа", - сказал Макей в интервью RT, опубликованном в понедельник на сайте телеканала.
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Вместе с тем, по его словам, "векторы могут быть разной длины и направленности". "И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.
"Понятие многовекторности не означает, что мы собираемся от кого-то уходить и к кому-то приходить, от кого-то отойти и к кому-то прильнуть. Отнюдь нет. Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения… И мы понимаем, что мы просто обязаны развивать всестороннее сотрудничество с Россией", - подчеркнул Макей.
При этом он обратил внимание, что "принцип многовекторности сохраняет свою актуальность даже в сегодняшнее непростое время, когда у нас есть ряд трудностей в организации нашего взаимодействия со странами так называемого коллективного Запада". "Но, еще раз повторюсь, мы сегодня торгуем более чем с 170 государствами... Мы же не можем отказаться и от сотрудничества с такими странами, как Китай, Индия. Хорошие перспективы у нас рисуются на Африканском континенте. И сейчас мы работаем над тем, чтобы выработать новую, более активную стратегию продвижения наших интересов со странами Азии", - констатировал министр.
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В целом Макей заявил, что отдельные политики, журналисты и политологи уделяют гипертрофированное внимание термину "многовекторность". По его словам, это понятие присутствует в соответствующих законодательных актах о проведении внешней политики в разных странах, в том числе "Россия тоже говорит о многовекторной политике". "Для нас самое главное - экономика", - добавил белорусский министр, говоря о приоритетах внешней политики республики.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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