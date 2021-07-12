https://ria.ru/20210712/maedzava-1740606388.html
Юсаку Маэдзава: приготовлю на орбите японские блюда
Юсаку Маэдзава: приготовлю на орбите японские блюда - РИА Новости, 12.07.2021
Юсаку Маэдзава: приготовлю на орбите японские блюда
Первый за последние 12 лет космический турист отправится на Международную космическую станцию в декабре 2021 года. Им станет японский бизнесмен Юсаку Маэдзава,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:00
2021-07-12T11:00
2021-07-12T11:13
юсаку маэдзава
илон маск
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
интервью
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Первый за последние 12 лет космический турист отправится на Международную космическую станцию в декабре 2021 года. Им станет японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, который полетит на российском корабле "Союз МС-20" вместе со своим помощником Йозо Хирано. Командиром корабля назначен опытный российский космонавт Александр Мисуркин. Тренировки экипажа в Центре подготовки космонавтов уже начались и пройдут в два этапа, которые будут посвящены изучению техники и подготовке к выполнению самого полета. О том, как проходит подготовка, чем непрофессиональные космонавты могут заниматься на орбите, о взаимоотношениях с экипажем, и что же все-таки зовет человека в космос, Маэдзава рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.– Почему вы решили отправиться в космос?– Меня всегда интересовало, на что же на самом деле похож космос. Вот я и решил отправиться и выяснить.– Вам предстоит облететь Луну на ракете Илона Маска BFR. Для чего нужен еще и полет на МКС на "Союзе"? – Моя миссия на МКС будет очень полезной с точки зрения подготовки к лунному полету, намеченному на 2023 год. После полета на МКС, я уверен, что буду знать, чего ожидать от космоса, и буду более подготовленным участником путешествия на Луну.– Времени до вашего полета в декабре остается очень мало. Будет ли программа подготовки как-то урезана?– Я верю в российскую космическую программу, и меня успеют подготовить к полету. Я буду прилежным учеником.– Вы будете изучать русский язык?– Да, русский я тоже буду изучать во время подготовки. Я изучаю английский и русский, чтобы общаться с астронавтами и космонавтами.– Вы оплатили полет вашему помощнику Йозо Хирано. Почему вы не можете обойтись без него в космосе? У него будут специальные задачи?– Полет в качестве астронавта – это уникальная возможность, и я планирую показать свою повседневную жизнь на МКС на Youtube-канале Yusaku Maezawa под рубрикой "What is space really like?" Йозо Хирано отправится со мной в качестве помощника продюссера.– Расскажите о своей программе. Вы будете проводить какие-то эксперименты или рекламные проекты? – Мы запустили сайт для приема предложений в рамках проекта "100 вещей, которые вы хотите, чтобы ЮМ сделал в космосе" ("100 things you want MZ to do in space!"). Мы уже получили более семи тысяч предложений со всего мира. Мы проверим возможность их реализации и посмотрим, что можно будет сделать на МКС.– Что вы возьмете с собой в космос? Личные вещи, фотографии, сувениры, какие-то устройства?– Мы пока решаем, что же нам взять. Но уж точно возьмем камеру для съемок для YouTube. – Будете готовить японские блюда на орбите?– Да, и я бы хотел поделиться ими со всеми остальными членами экипажа.– Космонавты часто берут с собой музыкальные инструменты на станцию. Известно, что вам музыка очень близка. Вы будете что-то исполнять там?– Да, я бы хотел попробовать, если у меня будет такая возможность.– В ракетно-космическом сообществе часто критикуют полеты космических туристов, потому что они отнимают время и возможность полететь у профессиональных космонавтов.– Я искренне благодарен за шанс полететь, который я получил, несмотря на то, что полетные возможности до сих пор очень ограничены.– Вы уже встретились с Александром Мисуркиным, который будет командиром корабля "Союз МС-20"? Многому он вас научил?– Я наконец-то встретился с ним, как только у меня началась подготовка к полету. Я очень рад, что именно он станет нашим командиром и хочу пройти весь процесс подготовки и сам полет вместе с ним.– Российский отряд космонавтов полностью привит от коронавируса. Американские и европейские астронавты тоже получают свои вакцины. А вы уже привились?– Да, я привит.– Вы часто проводите благотворительные акции и просто так раздаете деньги нуждающимся, почему вы решили определенную сумму все же потратить на полет в космос, а не раздать?– Когда ты раздаешь деньги, это может помочь людям и их жизням, но деньги не могут быть единственной составной частью жизни. Я надеюсь, что эта миссия, в ходе которой обычный гражданский человек вроде меня отправляется в космос, может подарить людям мечту и надежду.
https://ria.ru/20210615/mks-1737019152.html
https://ria.ru/20210513/soyuz-1732206904.html
https://ria.ru/20210629/kosmos-1738986670.html
https://ria.ru/20210303/luna-1599702462.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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юсаку маэдзава, илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, интервью
Первый за последние 12 лет космический турист отправится на Международную космическую станцию в декабре 2021 года. Им станет японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, который полетит на российском корабле "Союз МС-20" вместе со своим помощником Йозо Хирано. Командиром корабля назначен опытный российский космонавт Александр Мисуркин. Тренировки экипажа в Центре подготовки космонавтов уже начались и пройдут в два этапа, которые будут посвящены изучению техники и подготовке к выполнению самого полета. О том, как проходит подготовка, чем непрофессиональные космонавты могут заниматься на орбите, о взаимоотношениях с экипажем, и что же все-таки зовет человека в космос, Маэдзава рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.
– Почему вы решили отправиться в космос?
– Меня всегда интересовало, на что же на самом деле похож космос. Вот я и решил отправиться и выяснить.
– Вам предстоит облететь Луну на ракете Илона Маска BFR. Для чего нужен еще и полет на МКС на "Союзе"?
– Моя миссия на МКС будет очень полезной с точки зрения подготовки к лунному полету, намеченному на 2023 год. После полета на МКС, я уверен, что буду знать, чего ожидать от космоса, и буду более подготовленным участником путешествия на Луну.
– Времени до вашего полета в декабре остается очень мало. Будет ли программа подготовки как-то урезана?
– Я верю в российскую космическую программу, и меня успеют подготовить к полету. Я буду прилежным учеником.
– Вы будете изучать русский язык?
– Да, русский я тоже буду изучать во время подготовки. Я изучаю английский и русский, чтобы общаться с астронавтами и космонавтами.
– Вы оплатили полет вашему помощнику Йозо Хирано. Почему вы не можете обойтись без него в космосе? У него будут специальные задачи?
– Полет в качестве астронавта – это уникальная возможность, и я планирую показать свою повседневную жизнь на МКС на Youtube-канале Yusaku Maezawa под рубрикой "What is space really like?" Йозо Хирано отправится со мной в качестве помощника продюссера.
– Расскажите о своей программе. Вы будете проводить какие-то эксперименты или рекламные проекты?
– Мы запустили сайт для приема предложений в рамках проекта "100 вещей, которые вы хотите, чтобы ЮМ сделал в космосе" ("100 things you want MZ to do in space!"). Мы уже получили более семи тысяч предложений со всего мира. Мы проверим возможность их реализации и посмотрим, что можно будет сделать на МКС.
– Что вы возьмете с собой в космос? Личные вещи, фотографии, сувениры, какие-то устройства?
– Мы пока решаем, что же нам взять. Но уж точно возьмем камеру для съемок для YouTube.
– Будете готовить японские блюда на орбите?
– Да, и я бы хотел поделиться ими со всеми остальными членами экипажа.
– Космонавты часто берут с собой музыкальные инструменты на станцию. Известно, что вам музыка очень близка. Вы будете что-то исполнять там?
– Да, я бы хотел попробовать, если у меня будет такая возможность.
– В ракетно-космическом сообществе часто критикуют полеты космических туристов, потому что они отнимают время и возможность полететь у профессиональных космонавтов.
– Я искренне благодарен за шанс полететь, который я получил, несмотря на то, что полетные возможности до сих пор очень ограничены.
– Вы уже встретились с Александром Мисуркиным, который будет командиром корабля "Союз МС-20"? Многому он вас научил?
– Я наконец-то встретился с ним, как только у меня началась подготовка к полету. Я очень рад, что именно он станет нашим командиром и хочу пройти весь процесс подготовки и сам полет вместе с ним.
– Российский отряд космонавтов полностью привит от коронавируса. Американские и европейские астронавты тоже получают свои вакцины. А вы уже привились?
– Вы часто проводите благотворительные акции и просто так раздаете деньги нуждающимся, почему вы решили определенную сумму все же потратить на полет в космос, а не раздать?
– Когда ты раздаешь деньги, это может помочь людям и их жизням, но деньги не могут быть единственной составной частью жизни. Я надеюсь, что эта миссия, в ходе которой обычный гражданский человек вроде меня отправляется в космос, может подарить людям мечту и надежду.