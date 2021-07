https://ria.ru/20210712/maedzava-1740606388.html

Юсаку Маэдзава: приготовлю на орбите японские блюда

2021-07-12T11:00

2021-07-12T11:00

2021-07-12T11:13

юсаку маэдзава

илон маск

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

интервью

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740596314_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a597bd59dae05e10e38183fd3a9bf777.jpg

Первый за последние 12 лет космический турист отправится на Международную космическую станцию в декабре 2021 года. Им станет японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, который полетит на российском корабле "Союз МС-20" вместе со своим помощником Йозо Хирано. Командиром корабля назначен опытный российский космонавт Александр Мисуркин. Тренировки экипажа в Центре подготовки космонавтов уже начались и пройдут в два этапа, которые будут посвящены изучению техники и подготовке к выполнению самого полета. О том, как проходит подготовка, чем непрофессиональные космонавты могут заниматься на орбите, о взаимоотношениях с экипажем, и что же все-таки зовет человека в космос, Маэдзава рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.– Почему вы решили отправиться в космос?– Меня всегда интересовало, на что же на самом деле похож космос. Вот я и решил отправиться и выяснить.– Вам предстоит облететь Луну на ракете Илона Маска BFR. Для чего нужен еще и полет на МКС на "Союзе"? – Моя миссия на МКС будет очень полезной с точки зрения подготовки к лунному полету, намеченному на 2023 год. После полета на МКС, я уверен, что буду знать, чего ожидать от космоса, и буду более подготовленным участником путешествия на Луну.– Времени до вашего полета в декабре остается очень мало. Будет ли программа подготовки как-то урезана?– Я верю в российскую космическую программу, и меня успеют подготовить к полету. Я буду прилежным учеником.– Вы будете изучать русский язык?– Да, русский я тоже буду изучать во время подготовки. Я изучаю английский и русский, чтобы общаться с астронавтами и космонавтами.– Вы оплатили полет вашему помощнику Йозо Хирано. Почему вы не можете обойтись без него в космосе? У него будут специальные задачи?– Полет в качестве астронавта – это уникальная возможность, и я планирую показать свою повседневную жизнь на МКС на Youtube-канале Yusaku Maezawa под рубрикой "What is space really like?" Йозо Хирано отправится со мной в качестве помощника продюссера.– Расскажите о своей программе. Вы будете проводить какие-то эксперименты или рекламные проекты? – Мы запустили сайт для приема предложений в рамках проекта "100 вещей, которые вы хотите, чтобы ЮМ сделал в космосе" ("100 things you want MZ to do in space!"). Мы уже получили более семи тысяч предложений со всего мира. Мы проверим возможность их реализации и посмотрим, что можно будет сделать на МКС.– Что вы возьмете с собой в космос? Личные вещи, фотографии, сувениры, какие-то устройства?– Мы пока решаем, что же нам взять. Но уж точно возьмем камеру для съемок для YouTube. – Будете готовить японские блюда на орбите?– Да, и я бы хотел поделиться ими со всеми остальными членами экипажа.– Космонавты часто берут с собой музыкальные инструменты на станцию. Известно, что вам музыка очень близка. Вы будете что-то исполнять там?– Да, я бы хотел попробовать, если у меня будет такая возможность.– В ракетно-космическом сообществе часто критикуют полеты космических туристов, потому что они отнимают время и возможность полететь у профессиональных космонавтов.– Я искренне благодарен за шанс полететь, который я получил, несмотря на то, что полетные возможности до сих пор очень ограничены.– Вы уже встретились с Александром Мисуркиным, который будет командиром корабля "Союз МС-20"? Многому он вас научил?– Я наконец-то встретился с ним, как только у меня началась подготовка к полету. Я очень рад, что именно он станет нашим командиром и хочу пройти весь процесс подготовки и сам полет вместе с ним.– Российский отряд космонавтов полностью привит от коронавируса. Американские и европейские астронавты тоже получают свои вакцины. А вы уже привились?– Да, я привит.– Вы часто проводите благотворительные акции и просто так раздаете деньги нуждающимся, почему вы решили определенную сумму все же потратить на полет в космос, а не раздать?– Когда ты раздаешь деньги, это может помочь людям и их жизням, но деньги не могут быть единственной составной частью жизни. Я надеюсь, что эта миссия, в ходе которой обычный гражданский человек вроде меня отправляется в космос, может подарить людям мечту и надежду.

