Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1741009070.html
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне - РИА Новости, 12.07.2021
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне
Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но количество заболевших COVID-19 все же растет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T23:33
2021-07-12T23:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732136901_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d5f806ba229d791c8eb85908f5a3138b.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но количество заболевших COVID-19 все же растет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Эпидемиологическая ситуация в ЧР находится под контролем, но все же растет количество заболевших COVID-19. Мы не можем сидеть сложа руки и дожидаться, когда достигнем пика, и система здравоохранения не будет справляться с наплывом коронавирусных больных", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Глава республики добавил, что сегодня на совещании правительства поручил министру по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву усилить разъяснительную работу, а также поручил руководителям секторов довести до населения всю важность вакцинации."Радует, что сегодня прививочные пункты переполнены желающими привиться. Нами предпринимаются меры, чтобы вакцина доставлялась в республику бесперебойно. Кроме того, приобретены все необходимые медикаменты для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами", - отметил глава республики.Кадыров добавил, что приложит все усилия, чтобы защитить свой народ от любых напастей."Еще раз призываю жителей республики не слушать всякие разговоры и пройти иммунизацию", - призвал Кадыров.
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732136901_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f0cfa26be2be980ac68ea6f8834f30ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, рамзан кадыров
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне
23:33 12.07.2021 (обновлено: 23:48 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Грозный
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Светлана Баева

Глава Чечни Кадыров сообщил, что ситуация с COVID-19 в республике находится под контролем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но количество заболевших COVID-19 все же растет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Эпидемиологическая ситуация в ЧР находится под контролем, но все же растет количество заболевших COVID-19. Мы не можем сидеть сложа руки и дожидаться, когда достигнем пика, и система здравоохранения не будет справляться с наплывом коронавирусных больных", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 18:45Распространение коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глава республики добавил, что сегодня на совещании правительства поручил министру по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву усилить разъяснительную работу, а также поручил руководителям секторов довести до населения всю важность вакцинации.
"Радует, что сегодня прививочные пункты переполнены желающими привиться. Нами предпринимаются меры, чтобы вакцина доставлялась в республику бесперебойно. Кроме того, приобретены все необходимые медикаменты для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами", - отметил глава республики.
Кадыров добавил, что приложит все усилия, чтобы защитить свой народ от любых напастей.
"Еще раз призываю жителей республики не слушать всякие разговоры и пройти иммунизацию", - призвал Кадыров.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАхмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Здоровье - ОбществоРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
Лента новостейМолния