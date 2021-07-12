https://ria.ru/20210712/koronavirus-1741009070.html

Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне

Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне - РИА Новости, 12.07.2021

Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне

Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но количество заболевших COVID-19 все же растет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T23:33

2021-07-12T23:33

2021-07-12T23:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

рамзан кадыров

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но количество заболевших COVID-19 все же растет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Эпидемиологическая ситуация в ЧР находится под контролем, но все же растет количество заболевших COVID-19. Мы не можем сидеть сложа руки и дожидаться, когда достигнем пика, и система здравоохранения не будет справляться с наплывом коронавирусных больных", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Глава республики добавил, что сегодня на совещании правительства поручил министру по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву усилить разъяснительную работу, а также поручил руководителям секторов довести до населения всю важность вакцинации."Радует, что сегодня прививочные пункты переполнены желающими привиться. Нами предпринимаются меры, чтобы вакцина доставлялась в республику бесперебойно. Кроме того, приобретены все необходимые медикаменты для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами", - отметил глава республики.Кадыров добавил, что приложит все усилия, чтобы защитить свой народ от любых напастей."Еще раз призываю жителей республики не слушать всякие разговоры и пройти иммунизацию", - призвал Кадыров.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, рамзан кадыров