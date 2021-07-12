https://ria.ru/20210712/koronavirus-1741009070.html
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне - РИА Новости, 12.07.2021
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне
Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но количество заболевших COVID-19 все же растет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T23:33
2021-07-12T23:33
2021-07-12T23:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732136901_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d5f806ba229d791c8eb85908f5a3138b.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, но количество заболевших COVID-19 все же растет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Эпидемиологическая ситуация в ЧР находится под контролем, но все же растет количество заболевших COVID-19. Мы не можем сидеть сложа руки и дожидаться, когда достигнем пика, и система здравоохранения не будет справляться с наплывом коронавирусных больных", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Глава республики добавил, что сегодня на совещании правительства поручил министру по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву усилить разъяснительную работу, а также поручил руководителям секторов довести до населения всю важность вакцинации."Радует, что сегодня прививочные пункты переполнены желающими привиться. Нами предпринимаются меры, чтобы вакцина доставлялась в республику бесперебойно. Кроме того, приобретены все необходимые медикаменты для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами", - отметил глава республики.Кадыров добавил, что приложит все усилия, чтобы защитить свой народ от любых напастей."Еще раз призываю жителей республики не слушать всякие разговоры и пройти иммунизацию", - призвал Кадыров.
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732136901_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f0cfa26be2be980ac68ea6f8834f30ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, рамзан кадыров
Кадыров рассказал о ситуации с COVID-19 в Чечне
23:33 12.07.2021 (обновлено: 23:48 12.07.2021)
Глава Чечни Кадыров сообщил, что ситуация с COVID-19 в республике находится под контролем