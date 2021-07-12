https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740988792.html

В Воронежской области запретили выезд детских групп за пределы региона

В Воронежской области запретили выезд детских групп за пределы региона - РИА Новости, 12.07.2021

В Воронежской области запретили выезд детских групп за пределы региона

Власти Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили выезд организованных групп детей за пределы региона, сообщает в понедельник... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:18

2021-07-12T19:18

2021-07-12T19:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

москва

воронежская область

московская область (подмосковье)

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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили выезд организованных групп детей за пределы региона, сообщает в понедельник облправительство.В Воронежской области с 9 июля в сутки регистрируется более 400 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом ранее ни разу до этого дня с начала пандемии суточное число заболевших не достигало 400. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 95 098 случаев COVID, выздоровели 89 888 пациентов, умерли 4 018."Запрещен выезд из региона организованных групп детей (включая детские спортивные команды). Предприятиям общественного питания нельзя размещать выносные столы в помещениях ТЦ, гипермаркетов, супермаркетов, ТРЦ", - говорится в сообщении.Кроме того, управляющие компании обязали проводить ежедневную дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов, включая "контактные поверхности и детское игровое и спортивное оборудование во дворах".По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России.Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, воронежская область, московская область (подмосковье)