https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740988792.html
В Воронежской области запретили выезд детских групп за пределы региона
В Воронежской области запретили выезд детских групп за пределы региона - РИА Новости, 12.07.2021
В Воронежской области запретили выезд детских групп за пределы региона
Власти Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили выезд организованных групп детей за пределы региона, сообщает в понедельник... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:18
2021-07-12T19:18
2021-07-12T19:18
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили выезд организованных групп детей за пределы региона, сообщает в понедельник облправительство.В Воронежской области с 9 июля в сутки регистрируется более 400 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом ранее ни разу до этого дня с начала пандемии суточное число заболевших не достигало 400. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 95 098 случаев COVID, выздоровели 89 888 пациентов, умерли 4 018."Запрещен выезд из региона организованных групп детей (включая детские спортивные команды). Предприятиям общественного питания нельзя размещать выносные столы в помещениях ТЦ, гипермаркетов, супермаркетов, ТРЦ", - говорится в сообщении.Кроме того, управляющие компании обязали проводить ежедневную дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов, включая "контактные поверхности и детское игровое и спортивное оборудование во дворах".По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России.Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.
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воронежская область
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, воронежская область, московская область (подмосковье)
В Воронежской области запретили выезд детских групп за пределы региона
Власти Воронежской области запретили выезд из региона групп детей из-за ситуации с COVID-19
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости.
Власти Воронежской области
из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили выезд организованных групп детей за пределы региона, сообщает в понедельник облправительство.
В Воронежской области с 9 июля в сутки регистрируется более 400 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом ранее ни разу до этого дня с начала пандемии суточное число заболевших не достигало 400. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 95 098 случаев COVID, выздоровели 89 888 пациентов, умерли 4 018.
"Запрещен выезд из региона организованных групп детей (включая детские спортивные команды). Предприятиям общественного питания нельзя размещать выносные столы в помещениях ТЦ, гипермаркетов, супермаркетов, ТРЦ", - говорится в сообщении.
Кроме того, управляющие компании обязали проводить ежедневную дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов, включая "контактные поверхности и детское игровое и спортивное оборудование во дворах".
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы
и Московской области
. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России
.
Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.