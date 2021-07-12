https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740959878.html

В Швейцарии выявили "лямбда"-штамм коронавируса

В Швейцарии выявили "лямбда"-штамм коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021

В Швейцарии выявили "лямбда"-штамм коронавируса

Три случая заражения штаммом коронавируса "лямбда" зафиксированы в Швейцарии, сообщили РИА Новости в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:02

2021-07-12T17:02

2021-07-12T17:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 12 июл - РИА Новости. Три случая заражения штаммом коронавируса "лямбда" зафиксированы в Швейцарии, сообщили РИА Новости в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.В офисе также уточнили, что информации о том, откуда в Швейцарию был завезен новый вариант коронавируса, пока нет.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занесла штамм COVID-19 "лямбда" (C.37) в список представляющих интерес. По данным ВОЗ, этот вариант впервые был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740937765.html

швейцария

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коронавирус covid-19, воз, швейцария, в мире