https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740888518.html

В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1472 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:21

2021-07-12T11:21

2021-07-12T11:21

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1472 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1472 человека. На ИВЛ находятся 639 человек. В городе выздоровели ещё 7096 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 235 697", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 107 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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