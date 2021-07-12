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В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1472 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:21
2021-07-12T11:21
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1472 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1472 человека. На ИВЛ находятся 639 человек. В городе выздоровели ещё 7096 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 235 697", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 107 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19
11:21 12.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве за сутки госпитализировали 1472 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 человек

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1472 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 5403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1472 человека. На ИВЛ находятся 639 человек. В городе выздоровели ещё 7096 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 235 697", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 107 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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