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На Сахалине ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

На Сахалине ужесточили меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.07.2021

На Сахалине ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

На Сахалине и Курилах в связи с напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:36

2021-07-12T10:36

2021-07-12T10:36

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общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. На Сахалине и Курилах в связи с напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях, соответствующие изменения внесены в понедельник в указ губернатора области.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится на сайте правительства Сахалинской области.

сахалинская область

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