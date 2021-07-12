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На Сахалине ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
На Сахалине ужесточили меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 12.07.2021
На Сахалине ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
На Сахалине и Курилах в связи с напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:36
2021-07-12T10:36
2021-07-12T10:36
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. На Сахалине и Курилах в связи с напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях, соответствующие изменения внесены в понедельник в указ губернатора области.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится на сайте правительства Сахалинской области.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалинская область, общество
На Сахалине ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
На Сахалине и Курилах ограничили проведение массовых мероприятий из-за COVID-19