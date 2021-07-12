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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859308.html
Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса
Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса
Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T03:10
2021-07-12T04:14
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.Он подчеркнул, что сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят коронавирус, однако основными группами риска остаются люди старше 65 лет."И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска", - добавил он.
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса
03:10 12.07.2021 (обновлено: 04:14 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Минздрав готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.
"Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение", - сказал Чуланов в интервью газете "Известия".
Он подчеркнул, что сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят коронавирус, однако основными группами риска остаются люди старше 65 лет.
"И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска", - добавил он.
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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