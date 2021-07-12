https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859308.html

Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021

Минздрав готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T03:10

2021-07-12T03:10

2021-07-12T04:14

распространение коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

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общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.Он подчеркнул, что сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят коронавирус, однако основными группами риска остаются люди старше 65 лет."И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска", - добавил он.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859182.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество